Помощь Украине от США: сенаторы в спешке пытаются найти новое решение, — WSJ

По данным издания, республиканцы и демократы готовы перейти к более узконаправленному законопроекту, который будет касаться иностранной военной помощи.

Во вторник, 6 февраля, сенаторы отказались от пакета мер, направленных на обеспечение национальной безопасности и контроль за границей США стоимостью в 118 миллиардов долларов после того, как резкое сопротивление со стороны республиканцев привело к срыву сделки. Это вынудило законодателей поспешить найти альтернативный план помощи Украине. Об этом в среду, 7 февраля, пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Капитуляция перед политической реальностью оставила демократов в ярости из-за того, что они назвали приманкой и подменой со стороны республиканцев после четырех месяцев переговоров, в то время как законодатели GOP заявили, что пограничные положения сделки не были достаточно сильными", — отмечает издание.

При этом, как сообщается, обе стороны выразили готовность перейти к более "узкому" законопроекту, касающемуся иностранной помощи и оружия, после того как основной пакет будет вынесен на голосование в Сенате.

"Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реальных шансов принять закон", — заявил лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл.

Он подчеркнул, что помощь Украине, Израилю и Тайваню остается важной, но признал, что текущий пакет не приведет к результату.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что планирует продолжить голосование, несмотря на вероятное поражение, хотя для прохождения требуется 60 голосов, а у демократов лишь 51.

Сделка стала результатом переговоров, начавшихся в прошлом году, после того как республиканцы настояли на изменении границ как условии для финансирования помощи Украине. Однако позднее они отказались от соглашения, что было вызвано критикой со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Демократы обвинили Трампа в том, что он пытается подорвать политику Байдена перед выборами, что он отрицал.

Байден обвинил Трампа и республиканцев в провале сделки и призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине. Несмотря на это, пока неясно, будет ли предпринята какая-либо дополнительная мера помощи в случае неудачи основного соглашения, отмечают американские журналисты.

Почему США не могут выделить помощь Украине

20 октября 2022 года сообщалось, что Белый дом официально запросил у Конгресса $61 млрд для Украины. В целом, речь идет о пакете в размере 118 млрд долларов, куда входит 61 млрд долларов для Украины, а остальные 40 млрд – для Израиля, Тайваня и укрепления границы США с Мексикой — последнее является требованием республиканцев.

6 декабря, СМИ сообщили, что секретный брифинг по Украине в Сенате США, на котором должны были решить судьбу военной помощи для Киева, перерос в перепалку по поводу границы. Сенаторы-республиканцы заявили, что брифинг стал пустой тратой времени. В тот же день законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США.

Позже, 5 февраля в СМИ сообщили, что США могут не оказать помощь Украине из-за экс-президента Дональда Трампа. Журналисты отметили, что он "вредно влияет на американскую внешнюю политику". В тот же день Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что его внешняя политика может привести к Третьей мировой войне. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения США помогать Украине в войне может победить Россия. В результате это запустит процессы для возникновения нового геополитического порядка.

На следующий день, 6 февраля, лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч МакКоннелл объявил пакет пограничной безопасности и помощи иностранным государствам (Украине, Израилю и Тайваню) "мертвым". По словам МакКоннелла, нет реального шанса, что данный закон будет принят.