11 часов засады: снайпер ГПСУ рассказал, как ликвидировал российского офицера (видео)

Снайпер с позывным "Красивый" работал по вражеским пулеметчикам и связистам. Но пока дольше всего пришлось выслеживать российского офицера. Операция была удачной.

Боец Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с позывным "Красивый" мобилизовался с первых дней полномасштабного вторжения России. Боевой опыт получал на позициях под Марьинкой, Песками и Лиманом Донецкой области. За это время уже досконально изучил поведение врага. Историей пограничника-снайпера поделилась Госпогранслужба.

По словам "Красивого", важно с первого выстрела посеять панику и страх среди оккупантов.

"Панические настроения врага чувствовались в радиоперехвате, где в перемешку с нецензурщиной звучало: "всем в укрытие, работает снайпер", — рассказывает военный.

Видео: Государственная пограничная служба

Часами в жару, дождь, снег и мороз приходится выжидать врага. К температурным режимам, говорит, уже привык. Из последнего — лежал четыре часа при 11 градусах мороза не так давно лежал 4 часа. Также недавно "Красивый" обнаружил важную цель на расстоянии 1,5 километра, но в мороз и ветер, с порывами до 12 метров в секунду, работать было бесполезно. Поделился снайпер и успешной операцией:

"По моим разведданным у орков была ротация. Мне нужно было определить, кто из них командир. После 11 часов наблюдения мне удалось с первого выстрела попасть в цель", — рассказывает "Красивый".

Напомним, в ноябре 2023 года украинский снайпер Вячеслав Ковальский установил мировой рекорд, ликвидировав офицера Вооруженных сил Российской Федерации на расстоянии 3 800 метров. Он застрелил оккупанта из крупнокалиберной снайперской винтовки "Властелин горизонта", которую разработала украинская компания.

5 февраля Государственная пограничная служба поделилась историей спасения раненого военного, который прополз 700 метров за дроном. Из-за ранения боец не мог самостоятельно передвигаться, а эвакуировать его не могли, поскольку вражеские позиции находились в сотне метров.