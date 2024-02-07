Сын против отца: командир БМП Bradley рассказал, как защищал Украину от родственника на российском танке (видео)

Украинский военный рассказал, как после успехов на фронте ему позвонил отец и призвал перейти на сторону захватчиков.

Александр, командир БМП Bradley, рассказал, как защищал Украину от своего отца, который служил в экипаже российского танка. Журналист ТСН Андрей Цаплиенко сообщил подробности в репортаже.

Отец Александра пошел в оккупационную армию, став танкистом. Впоследствии его отправили воевать против украинцев.

"По статусу отец, а по факту — никто", — рассказал украинский защитник, что думает о своем отце, которого не видел с детства.

Во время контрнаступления ВСУ командир БМП Bradley проявил незаурядный талант к уничтожению вражеской техники. Экипажу американской техники удалось уничтожить два российских танка. Впоследствии Александру позвонил отец и призвал перейти на сторону российских захватчиков.

Родственник Александра, зная, что воюет против родного сына, и в дальнейшем служил в армии РФ. Это происходило пока мужчина не сгорел в российском танке.

"Он там просто сгорел. Такая его судьба", — рассказал Александр.

Настоящей семьей для бойца стал его экипаж. Он знает, что ребята его точно не предадут.

Применение Bradley на фронте

Экипаж M2 Bradley 20 января рассказал, как удалось уничтожить Т-90М "Прорыв". Для командира Сергея и механика-водителя Александра это был второй боевой выход. Экипаж вышел на помощь пехоте в окопах, по которой мог бить российский танк.

Украинским бойцам на БМП M2A2 Bradley пришлось столкнуться с российским танком на расстоянии около 150 метров. В результате боя башню на танке заклинило, а саму машину добили FPV-дроном. Американской боевой машиной пехоты руководили командир-наводчик Сергей и механик-водитель Александр.

Украинский M2 Bradley 17 января расстрелял российскую БМП-2. Во время боевых действий в Донецкой области в районе Степного украинская БМП Bradley M2A2 уничтожила российскую БМП-2, которая была обездвижена. 25-мм пушка боевой машины пехоты Bradley расстреляла БМП-2 ВС РФ почти вплотную. От многочисленных ударов БМП-2 загорелась.

ВСУ на Bradley в сентябре подбили и захватили российский танк Т-90М "Прорыв" в боях за Роботино. Оператор БМП Bradley ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка, который стоит стоимостью более 4 миллионов долларов.

Напомним, танковый эксперт 25 января перечислил самые уязвимые места российского танка. Николай Саламаха назвал 7 уязвимых зон на российском Т-90М "Прорыв", которые могут пробиваться из 25-30 мм пушки. Среди них — оптика, которая ослепит экипаж танка.