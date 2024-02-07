"Мы помогли Украине": Россия потеряла в войне 300 000 военных, – Столтенберг (видео)

По словам генсека НАТО, дальнейшая поддержка Киева не является "благотворительностью", так как отвечает интересам безопасности альянса.

Российская Федерация потеряла в войне против Украины 300 000 военнослужащих. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с советником президентп США по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Брюсселе 7 февраля.

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе услышал в Вашингтоне "решительную поддержку" Киева со стороны лидеров Конгресса — как республиканцев, так и демократов. Он подчеркнул, что дальнейшая американская помощь Украине "жизненно важна".

Генсек НАТО отметил, что помощь украинской армии – это не "благотворительность". По его словам, Победа Москвы ослабит альянс и придаст смелости не только РФ, но и Китаю, Ирану и Северной Корее.

"Потратив небольшую часть наших военных бюджетов, мы помогли Украине уничтожить значительную часть боеспособности России. Наша поддержка также является примером истинного трансатлантического разделения бремени, где и Европа, и Северная Америка вносят решающий вклад в сохранение свободы Украины", — сказал он.

По информации Столтенберга, Россия потеряла в войне с Украиной 300 000 военных, более 1000 бронемашин и более 100 самолетов.

Потери РФ в войне: что известно

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 7 февраля, с начала полномасштабной войны ликвидировано около 390 000 российских оккупантов. Также сообщается об уничтожении более чем 11000 бронированных боевых машин и более чем 300 самолетов врага.

Данные Генштаба ВСУ от 7 февраля Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В свою очередь российская служба BBC 26 января опубликовала расследование, основанное на открытых источниках, согласно которому, в Украине погибли не менее чем 43 тысячи российских военнослужащих. По данным журналистов почти 50% всех боевых потерь РФ приходится на гражданских, вступивших в ВС РФ уже после начала полномасштабного вторжения.

По данным польского издания Gazeta Polska Codziennie от 8 января, если нынешний уровень потерь российских агрессоров сохранится, то к концу 2023 года общее число погибших и раненых в Украине может достичь отметки в 500 000 военнослужащих.