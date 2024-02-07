Относится серьезно: Трамп действительно может завершить войну в Украине за 24 часа, — Дуда

По словам польского президента, Трамп серьезно относится ко всему, что говорит и всегда выполнял обещания, которые давал ему лично.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении войны в Украине "за 24 часа" в случае победы на выборах 2024 года и заявил, что американский политик сможет выполнить свое обещание. Об этом Дуда заявил 7 февраля во время своего визита в Руанду, сообщает портал Wirtualna Polska.

Так, во время совместной пресс-конференции с президентом Руанды Полем Кагаме Дуду попросили прокомментировать заявление Дональда Трампа о том, что он "окончит войну в Украине за 24 часа", если снова станет президентом США.

"Исходя из моего личного опыта работы с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому если я получал какие-то обещания от Трампа, если он мне что-то обещал, то это было выполнено", – ответил польский президент.

Дуда подчеркнул, что "Трамп серьезно относится ко всему, что говорит".

Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа

Напомним, Дональд Трамп, который стремится повторно избраться на пост президента США в 2024 году неоднократно обещал "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине.

Так, в марте 2023 года Трамп, пообещал остановить войну в Украине "за 24 часа" в случае, если, снова станет президентом. Тогда он заявил, что именно он был инициатором военного укрепления Украины, начав помогать стране в военной сфере, и будь он в Белом доме, Путин не решился бы на полномасштабное вторжение. Позже, в мае, он повторил это в интервью Найджелу Фаражу на GB News.

Кроме того, в своем заявлении от 16 января 2024 года Дональд Трамп подчеркнул, что "хорошо ладит" Владимиром Путиным и это "хорошо, а не плохо". Он сказал, что может "решить эту проблему очень быстро", поговорив с лидерами Украины и России.

Реагируя на заявления Трампа президент Украины Владимир Зеленский отвечал, что в мире нет людей, способных поговорить с президентом России Владимиром Путиным и положить конец войне.