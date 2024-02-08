РФ атаковала Николаев и Одессу дронами: есть повреждения инфраструктуры, подробности

В Николаеве начался пожар в частном секторе, а в Одессе был поврежден недостроенный многоэтажный дом.

В ноч на 8 февраля российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки в Николаеве произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Есть возгорание в частном секторе. Службы отрабатывают", — написал он.

До этого он также сообщил о "прилете" в результате воздушной атаки ВС РФ.

"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях – утром!" — написал Сенкевич.

Отметим, что о последствия удара также сдержанно высказался глава Николаевской областной военной администрации Витайли Ким. У себя в Telegram он написал, что пострадавших нет, однако намекнул на то, что в городе пострадал бассейн.

Россия атаковала дронами Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер у себя в Telegram сообщил, что в результате ночной дроновой атаки на город есть повреждение гражданской инфраструктуры. Был поврежден недостроенный многоэтажный дом".

"К счастью, без погибших и пострадавших. Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна. Пожар не зафиксирован. Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", — написал Кипер.

По его словам, подразделения ПВО Украины результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей.

Напомним, что президент Украины Влажимир Зеленский рассказал, как Украина ответит на удары ВС РФ по Киеву. В этом году Украина должна не только максимально усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести максимальные системные потери России.