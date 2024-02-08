17 Shahed атаковали Украину: повреждены жилые дома и учебные заведения, детали (фото, видео)

Пуски дронов-камикадзе осуществлялись из оккупированного Крыма, а системы ПВО активно работали в четырех областях. К счастью, в регионах нет пострадавших среди гражданского населения.

Ночью 8 февраля года российские войска атаковали Украину 17 ударными БПЛА "Shahed-136/131". Удары наносились с крымского мыса Чауд. Об этом сообщили в Воздушных силах.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины", — отмечается в сообщении.

В итоге уничтожены 11 дронов-камикадзе в Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Сбитые "Шахеды"

Николаевская область

В Николаевской ОВА сообщили, что ночью 8 февраля были уничтожены три БПЛА "Shahed 131/136".

Последствия обстрела в Николаевской области

В Николаеве во время атаки произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома. Подразделения ГСЧС потушили пожар. Пострадали многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Накануне утром, 7 февраля, в 07:56 и 08:54 враг проводил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины Николаевского района. Пострадавших нет.

В 09:14 удар БПЛА "Ланцет" атаковал населенный пункт Куцурубской общины, в 09:25 россияне направили FPV-дрон по береговой линии Куцурубской общины. Никто не пострадал.

На протяжении дня 7 февраля фиксировались артобстрелы по населенным пунктам то же общины — поврежден жилой дом, люди не пострадали.

Мэр Николаева Александр Сенкевич вкратце описал последствия ночного обстрела.

Обстрел Николаева

Обстрел Николаева

Обстрел Николаева

Пострадало более 20 жилых домов: частные, многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие.

"Есть последствия и на территории коммунального предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщается в публикации.

Одесская область

В Одесской ОВА сообщили, что атака дронов повредила гражданскую инфраструктуру. Погибших и пострадавших нет.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбиты окна", — говорится в публикации.

Сообщается, что подразделения ПВО результативно отработали по большей части целей.

РФ атаковала Николаев и Одессу дронами — в итоге была повреждена инфраструктура. В Николаеве начался пожар в частном секторе, а в Одессе — поврежден недостроенный многоэтажный дом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет отвечать на удары по Киеву. В 2024 году нужен не только максимально возможный воздушный щит и дальнобойные средства поражения, но и возможности нанести максимальные системные потери России.

Также сообщалось РФ платит Ирану 4,5 млрд долларов ежегодно за импорт "Шахедов". Один ударный дрон стоит около 193 000 долларов. Закупают их партиями по 6 тысяч, что в сумме — порядка 1,1 млрд долларов. РФ платит высокую цену Тегерану, потому что власти исламской республики слишком рискуют, продавая оружие РФ.