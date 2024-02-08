Хотели оказать помощь: патрульные пострадали во время ночной атаки Shahed на Одессу (фото)

Полицейские направлялись на место попадания, чтобы помочь людям, когда раздался еще один взрыв. Сейчас правоохранители находятся в больнице.

Ночью на 8 февраля ВС РФ атаковали Одессу с помощью дронов. В Силах обороны юга Украины обнародовали фото последствий атаки.

"Разбить колледж, напугать детей, нарушить учебный процесс — все это средства террора, которыми враг давит на мирных одесситов. Так молодому поколению навязывается "русский мир"?", — говорится в сообщении.

Фото: Силы обороны юга Фото: Силы обороны юга Фото: Силы обороны юга Фото: Силы обороны юга

В Силах обороны юга проинформировали, что во время ночной атаки пострадали полицейские. Двое патрульных как раз направлялись на место попадания, чтобы оказать помощь людям.

"Во время повторного взрыва получили минно-взрывные травмы", — передала пресс-служба.

Правоохранители были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильное.

То, что в результате атаки пострадали патрульные, подтвердили также в полиции Одесской области.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты применили для ночной атаки 17 беспилотников типа Shahed-136/131, и 11 из них были уничтожены. В Одессе повреждения получили недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения. Также дроны атаковали Николаев, там загорелись промышленный объект и частный дом.

Также ВС РФ обстреляли ночью Селидово. В ОВА сообщили об одном погибшем и семи пострадавших, среди которых есть ребенок. Повреждены многоэтажки, частные дома, образовательные учреждения, админздание и автомобили.