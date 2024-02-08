ВС РФ постоянно меняют тактику нанесения авиаударов по Украине, — польские эксперты

В конце января ВС РФ использовали ложные цели, чтобы снизить эффективность украинской ПВО. Однако в последний раз россияне вновь вернулись к применению БПЛА вместе с ракетами разных типов.

Российские военные постоянно меняют способы нанесения авиаударов по Украине, пытаясь обойти ее противовоздушную оборону. Например, часть ракет были запущены с российских стратегических бомбардировщиков, круживших над Каспийским морем, другие — над Крымом, а также с материковой части РФ. Кроме того, оккупанты продолжают использовать "шахеды". О характере последних воздушных ударов РФ рассказали польские обозреватели Rzeczpospolita.

Авторы материала пишут что в ходе последнего удара на Украину обрушились управляемые ракеты с разных направлений. Некоторые из них подлетели к границе с Польшей, а одна ракета подлетела за 20 км от Польши, а затем развернулась на 180 градусов, резко поменяв направление.

Обозреватели отмечают, что российские ракеты программируются заранее и могут несколько раз менять направление во время полета. Такие маневры совершались над Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областями.

В общей сложности агрессоры выпустили 64 ракеты различных типов. Предыдущая атака такого масштаба произошла 23 января, когда на территорию Украины полетели 44 ракеты. При этом вместо беспилотников Shahed использовались ложные цели, чтобы снизить эффективность противовоздушной обороны и сохранить беспилотники для последующих ударов.

"Тем не менее, изменения, вероятно, ничего не дали, и теперь атакам ракетами и управляемыми снарядами снова предшествует множество относительно дешевых беспилотников", — подчеркивают польские обозреватели

Ранее сообщалось, что в ходе массированной атаки на Украину 7 февраля россияне ударили по Киеву сверхзвуковой ракетой "Циркон" морского базирования. По данным спикера ВВС Юрия Игната, во время удара российские ракеты летели по баллистической траектории. Обозреватели указывают, что это мог быть не первый случай применения данного оружия.