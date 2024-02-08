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Уже записал прощание родным: в 3-й ОШБр рассказали, как спасли тяжело раненного штурмовика (видео)

Татьяна Зарембо
Фото: Скрин видео | Боец "Гиря", выживший после сильной потери крови, рассказал, как его спасали

Бойца эвакуировали побратимы и доставили в медэвак, специальную бронированную медицинскую машину, предназначенную для вывоза раненых.

В интернете появилось обращение к родным, которое записал, истекая кровью, боец 3-й ОШБр на псевдо "Гиря". Видео выложила на своем YouTube-канале 3-я Отдельная штурмовая бригада.

"Гиря", боец 1-го штурмбата 3-й ОШБр, подумал, что получил смертельное ранение, однако его удалось спасти, но слова, которые он посчитал последними, тронули не только его маму, брата, любимую девушку. Он обращался также к своим детям и своим побратимам и просил воевать аккуратно и быть уверенными, что победа будет за Украиной.

"Я думал, что сильно теку и медленно отойду, сознание было нулевым. Решил записать такую мотивацию, как последние слова", — рассказывает боец, тяжело раненный во время наступательной операции по освобождению Андреевки на Бахмутском направлении.

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Он вспоминает, что во время штурма по бойцам начал плотно работать гранатомет АГС, "Гиря" получил ранение ноги и осколочные поражения тела, после чего у него началось сильное кровотечение. Находившийся рядом побратим погиб.

"Сначала получил ранение мой побратим. Когда я пошел ему помогать — произошел прилет и меня зацепило. Набросил турник на правую ногу, начал течь. Он тоже был в турнике. Мы передали по рации, что мы 300, и начали выходить из этого квадрата. Я не мог самостоятельно передвигаться и начал ползти. Побратим меня подтягивал, вскочил в яму и его там задвухсотило — упал или ВОГ, или что-то из мелкого калибра мин", — отмечает "Гиря".

И добавляет, что на самом деле мыслей было немного, и он сконцентрировался на том, что скажет просто пару слов.

"Для себя я уже простился", — рассказывает боец.

Вскоре на позиции появились пришедшие на ротацию бойцы, которые и спасли "Гирю". Его эвакуировали и доставили в медэвак, специальную бронированную медицинскую машину, предназначенную для вывоза раненых. Несколько дней "Гиря" провел в реанимации, после чего был перевезен в Киев.

Напомним, военный эксперт Евгений Дикий сообщил, что ВСУ устроили оккупантам настоящую "мясорубку" в районе Авдеевки. Потери составляют 1 к 10.

Также сообщалось, что СМИ назвали то, что может помешать ВСУ вести оборону из ядерного бункера под Авдеевкой.