Российские ЗРК на Ближнем Востоке: еще одна страна закупит "Панцирь-С1", — СМИ

После ОАЭ и Омана обладателем российского комплекса может стать Саудовская Аравия. Вооруженные силы страны уже обладают такими средствами ПВО, как MIM-23B I-Hawk, M902 Patriot PAC-3 и др.

Саудовская Аравия решила приобрести у РФ зенитно-ракетных комплексов малой дальности "Панцирь-С1" для своих воздушных сил Это событие свидетельствует о расширении закупок Эр-Риядом систем ПВО, которые традиционно зависели от оборонных технологий преимущественно из США и Франции. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщили обозреватели Army Recognition.

Авторы публикации отмечают, что в результате сделки Саудовская Аравия стала третьей страной Персидского залива, закупающей у россиян систему "Панцирь-С1". До этого обладателями комплекса стали Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Между тем сделка столкнулась с финансовыми препятствиями из-за исключения российских банков из международной системы SWIFT, что стало следствием санкций, введенных в ответ на действия Российской Федерации в Украине.

Что касается объемов поставок равно как и количества комплексов, то информация об этом не раскрывается. Известно лишь, что стоимость одного российского комплекса "Панцирь-С1" составляет 15 млн долларов, что подчеркивает их роль в российских вооруженных силах в защите жизненно важных объектов инфраструктуры.

О возможности такой сделки между Москвой и Эр-Риядом намекнул и генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024, которая проходит в Саудовской Аравии. Он отметил, что некоторые страны Ближнего Востока могут рассмотреть возможность локализации производства ЗРК "Панцирь" на своей территории.

Решение Саудовской Аравии интегрировать "Панцирь-С1" в свой военный потенциал отражает существующую военную парадигму королевства. Вооруженные силы страны, уделяющие значительное внимание противовоздушной обороне, нацелены на поддержание территориальной целостности и внутренней безопасности, а также на содействие региональной стабильности.

В завершении обозреватели подчеркнули, что специализированное подразделение Вооруженных сил Саудовской Аравии, отвечающее за противовоздушную оборону, насчитывает 16 000 военнослужащих и включает 6 батальонов, оснащенных ракетами M902 Patriot PAC-3, 17 батарей с системами Shahine/AMX-30SA, 16 батарей с системами MIM-23B I-Hawk и др.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хотела бы пополнить свой парк фронтовой авиации американскими истребителями F-35 Lightning II. Но пока в США медлят с решением, поэтому это может открыть дорогу китайскому FC-31.