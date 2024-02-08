Беларусь увеличила танковое хранилище, из которого передавала технику РФ: особенности базы (фото)

В 2022 году Беларусь передала России 211 единиц военной техники, которая хранилась на территории 969-й базы в Уречье Минской области. Это хранилище является одним из крупнейших в стране.

Беларусь построила более 20 ангаров в крупнейшем танковом хранилище. С этой базы вывозили технику для Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" 8 февраля.

"В крупнейшем танковом хранилище Беларуси за последние годы было построено более 20 ангаров", — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года группа "Беларускі Гаюн" выяснила, что России было передано 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А. Боевую технику вывезли с 969-й базы резерва танков в Уречье Минской области. Это место является одним из крупнейших, где хранится неприкосновенный запас различной военной техники, прежде всего танков.

Одна из крупнейших баз, где хранится военная техника Беларуси

Один из пользователей X (Twitter) поделился спутниковыми снимками и заметил, что на территории 969-й базы увеличилось количество зданий. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" провела анализ и пришла к выводу, что с 2027 по 2024 годы на территории базы было построено 25 ангаров (навесов) различного типа. В частности, только в течение 2022–2023 годов белорусы построили по меньшей мере шесть навесов, которые могут разместить 156 машин.

Зачем Беларусь увеличила количество ангаров на территории 969-й базы

Аналитики рассказали, что согласно спутниковым снимкам, в 2017 году белорусы хранили большое скопление техники, которая стояла под открытым небом, на 969-й базе.

"Ее перемещение с открытых площадок под навесы значительно улучшает условия ее хранения — банально танки будут меньше ржаветь", — отметили в "Беларускі Гаюн".

Кроме этого, перемещение военной техники под навесы обеспечивает скрытность хранения, то есть невозможно понять количество и тип хранящейся техники.

Спутниковые снимки 969-й базы

Напомним, 7 февраля в СМИ рассказали, что предприятие "Челябинский тракторный завод — Уралтрак" запустило линию производства с установками для азотирования белорусского производства. В частности, новая линия должна втрое увеличить выпуск коленвалов.

6 февраля стало известно, что белорусская армия получит новые реактивные снаряды к РСЗО БМ-21 "Град" с более высокой точностью. Их заявленная дальность стрельбы составляет 40 километров.