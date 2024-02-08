Причиной отставки Залужного стали его разногласия с Пентагоном, — Politico

По словам журналистов, причиной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного стал его отказ следовать рекомендациям США по проведению летнего контрнаступления.

В четверг, 8 февраля, в Украине произошла смена военного командования — вместо генерала Валерия Залужного главкомом ВСУ стал генерал Александр Сырский. Об возможных причинах отставки главкома пишет издание Politico.

По мнению журналистов, оказалось, что существует серьезная напряженность между Пентагоном и главкомом ВСУ, суть которой — в стратегии и тактике наступления украинских войск. По словам инсайдеров, Пентагон настаивал на том, чтобы ВСУ совершили один мощный прорыв в том направлении, куда рекомендовали американские штабные офицеры. Вместо этого Киев начал наступление сразу по нескольким направлениям, полагая, что так россиянам будет сложнее отправить подкрепления по разным пунктам.

"После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотят прислушиваться к советам США, они решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов", — пишет Politico со ссылкой на американский военный источник.

И когда президент Владимир Зеленский сообщил Белому дому о намерении внести кадровые изменения в военное руководство Украины, там ответили, что это решение — на усмотрение Киева.

"Мы ясно дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом президенту Украины", — подчеркнул на днях советник по национальной безопасности администрации президента США Джейк Салливан.

Успехи военного времени

По мнению экспертов Politico, невозможно умалить важную роль генерала Залужного в начале войны. Именно он в срочном порядке перебросил недостаточно оснащенные подразделения на поле боя, чтобы отразить массированное наступление российских войск на Киев. Именно Залужный задержал российских оккупантов настолько долго, что в Украину начала поступать западная помощь.

Затем, в конце 2022 года, он повел украинские войска в ошеломляющее контрнаступление, в результате которого были отвоеваны значительные участки территории.

Одна из заслуг главкома — установление прочных отношений с министром обороны США Ллойдом Остином и другими высокопоставленными западными генералами, что сыграло решающую роль в обеспечении военной поддержки в 2022-2023 годах.

"Армия при Залужном сражалась великолепно, но правительство и парламент его плохо поддерживали", — говорит Глен Грант, бывший британский офицер и военный эксперт рижского Фонда безопасности стран Балтии.

Грант указывает на напряженность, усиливающуюся между Зеленским и Залужным в связи с застопорившимся законом о мобилизации — Залужный хотел увеличения численности войск, однако это решение выглядело политически опасным.

Грант также указал на некоторые проблемы с управлением в украинской армии, хотя оговорился, что нельзя сказать, кто в этом виноват.

"Некоторые из самых слабых генералов были оставлены, а лучшие остались без дела. Неясно, чья это вина. Залужный — лучший мотиватор. То, чего ему не хватает в навыках и управленческих знаниях, он компенсирует характером", — добавил британский офицер.

Но этого оказалось недостаточно, чтобы генерал остался в фаворе у верховного главнокомандующего.

По словам австрийского военного аналитика Тома Купера, Залужный также попал под огонь за то, что не завершил трансформацию ВСУ в войска западного образца, не улучшил логистику и не провел ротацию войск вдали от линии фронта, чтобы дать им возможность отдохнуть и восстановиться, а не оставлять их в окопах на всю войну.

Внутренние проблемы

Отношения между президентом Зеленским и главкомом Залужным были напряженными в течение последних нескольких месяцев. Как говорят эксперты — из-за разочарования по поводу неудавшегося контрнаступления 2023 года.

Некоторые американские и западные советники рекомендовали более масштабные и целенаправленные атаки на конкретные позиции, которые бы направили украинские силы против слабых участков хорошо укрепленных российских линий. Однако, по мнению инсайдеров, позиция Залужного была несколько высокомерной и главным аргументом звучало то, что у западных союзников не было опыта боевых действий такого масштаба и в такой войне.

Однако когда начались бои, по информации инсайдеров, свежие украинские части, обученные западными военными, но сами не имевшие боевого опыта, с трудом справлялись с жестокими атаками, наталкиваясь на российскую оборону.

"После нескольких месяцев боев Украине удалось отвоевать лишь несколько километров территории ценой огромных потерь в живой силе и технике. Так делать было нельзя. Это было невозможно", — подчеркнул один украинский офицер.

По его словам, Украине следует применить "асимметричный" подход, который сосредоточится на оборонных и промышленных объектах внутри России, "чтобы сломать их, вместо этой мясорубки".

В конце года Залужный разместил свое публичное мнение в ведущем британском издании Economist, которое, если даже и было правдивым, но не сработало на пользу Украине.

"Эссе Залужного вынудило Зеленского срочно убеждать партнеров в том, что война не зашла в тупик. Раздражение вызвало и то, что окружение Залужного открыто и публично обсуждало президентские перспективы Залужного", — отметил Владимир Фесенко, главный аналитик киевского Центра политических исследований "Пента".

И добавил, что в такой ситуации нельзя допускать двоевластия, тенденция к которому уже намечалась.

"Это не борьба за власть. Эти два варианта не могут сосуществовать", — подчеркнул аналитик.

И снова Залужный после слухов о возможной отставке прибегнул к информационной открытости, опубликовав в CNN статью, в которой заявил: его войска должны получить новые формы подготовки и новое оружие, чтобы в полной мере воспользоваться своим небольшим преимуществом в создании новых смертоносных беспилотников.

Откровенность генерала снова не пошла на пользу ни ситуации на фронте, ни отношениям с западными союзниками и партнерами, в том числе США, где бурно развивался внутриполитический кризис. Некоторые мысли, высказанные в новой публикации, были подхвачены российскими пропагандистами, которые, как, например, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, распространяли нарративы, что в Киеве "дела идут не очень хорошо".

"Однако как бы ни развивались события в связи с перестановками в руководстве, ключевая задача для Украины остается неизменной — это разработка и реализация качественной военной стратегии в 2024 году", — подчеркнул Николай Белесов, старший военный аналитик благотворительного фонда "Вернись живым".

8 февраля президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным и поблагодарил его за работу. Со своей стороны, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.

Чуть позже вечером президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного и назначении генерал-полковника Александра Сырского на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины.