Скептически реагировал на приказы и заявления президента: в СМИ назвали причину увольнения Залужного

29 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые попросил генерала Валерия Залужного уйти в отставку, однако тот отказался, рассказало издание.

В четверг 8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщило о возможных причинах отставки.

Когда Зеленский впервые решил уволить Залужного

Издание со ссылкой на источники рассказало, что Зеленский впервые попросил Залужного уйти в отставку 29 января, однако тот отказался. Президент не подписал указ о его увольнении сразу из-за утечки новостей.

"Некоторые из тех, кого рекламировали как замену, отклонили предложение без благословения Залужного", — говорится в сообщении.

Почему Зеленский уволил Залужного

Владимир Зеленский и Валерий Залужный публично высказывали разные взгляды на направление войны, в частности президент был более оптимистичным, а генерал описал все как "тупиковую ситуацию". Кроме этого, Залужный заявил о необходимости мобилизовать еще 500 тысяч мужчин, тогда как президент публично отклонил эту идею.

31 января в Киеве состоялась встреча заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и посла США в Украине Бриджит Бринк с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По информации источника издания, Умеров рассказал, что в Офисе президента недовольны тем, что генерал не предоставлял планы своей военной кампании на 2024 год. Кроме этого, Залужный якобы "скептически реагирует" на приказы и публичные заявления Зеленского, в частности он считает их нереалистичными. Также генерал вел прямые переговоры с союзниками по поставкам оружия, исключив Минобороны из этого процесса.

Зеленский уволил Залужного и назначил Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Залужного уволили из-за необходимости действовать по-новому. В частности, это решение было принято из-за необходимости пересмотра тактики действий, которая не полностью обеспечивала результаты в 2023 году.

Напомним, во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Сирского. В частности, он заявил на необходимости разработки детального плана для ВСУ на этот год.