"Революции не будет": полковник ВСУ рассказал, чего стоит ожидать от нового главнокомандующего

По словам бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнева, Сырский является неплохим функционером. Однако все должностные лица имеют свои положительные и отрицательные черты.

Ожидать чего-то революционно нового от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не стоит. Об этом рассказал бывший спикер Генерального штаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев в комментарии Liga.net.

По его словам, Сырский является неплохим функционером. Однако все должностные лица имеют свои положительные и отрицательные черты.

"Он – плоть от плоти системы. Представитель старой, так называемой советской школы, – сказал Селезнев.

Полковник также заявил, что самое главное, чтобы Сырский смог найти компромисс, который не мешал бы ему эффективно выполнять свои обязанности тому, у кого будут высшие военные полномочия.

Селезнев также назвал факторы, которые влияют на эффективное функционирование системы:

ресурсы;

оружие;

боеприпасы;

техника;

оборудование.

Все это, по словам полковника, определяет боевую мощь.

"Что касается компетенций того или иного должностного лица… Думаю, наши партнеры найдут общий язык с новоназначенным главнокомандующим ВСУ", – сказал он.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерала Александра Сырского. Он также назвал имена трех генералов — Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюкам, и двух полковников — Павла Палису и Вадима Сухаревского, с которыми обсудил вопрос о работе в ВСУ. В своем выступлении президент описал видение изменений в Силах обороны.

Также в Пентагоне рассказали, как будут работать с генералом Сырским. Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто возглавит украинские вооруженные силы.