"Опытный и успешный полководец": в Пентагоне рассказали, как будут работать с генералом Сырским

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто возглавит украинские вооруженные силы.

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Пентагон будет работать с новым главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским. Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Валландер, пишет Reuters.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто возглавит украинские вооруженные силы. Соединенные Штаты будут эффективно работать с этим человеком.

"Президент Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над вооруженными силами", — сказала Валландер.

Она назвала Сырского "опытным и успешным полководцем".

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранное правительство, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим", — добавила американская чиновница.

Напомним, что Зеленский 8 февраля заявил, что новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. В новом обращении президент поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты и добавил, что сегодня у него состоялся с ним серьезный и откровенный разговор. Во время разговора чиновники обсудили, что армии нужны "срочные изменения".

Также в СМИ назвали причину увольнения Залужного. По словам журналистов, 29 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые попросил генерала Валерия Залужного уйти в отставку, однако тот отказался, рассказало издание.