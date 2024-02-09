"Досвідчений і успішний полководець": у Пентагоні розповіли, як працюватимуть із генералом Сирським

Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, що президент України Володимир Зеленський має право обирати, хто очолить українські збройні сили.

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Пентагон працюватиме з новим головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським. Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Валландер, пише Reuters.

За її словами, президент України Володимир Зеленський має право обирати, хто очолить українські збройні сили. Сполучені Штати будуть ефективно працювати з цією людиною.

"Президент Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над збройними силами", — сказала Валландер.

Вона назвала Сирського "досвідченим і успішним полководцем".

"Сполучені Штати поважають і працюватимуть із тим, кого демократично обраний уряд, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем", — додала американська чиновниця.

Нагадаємо, що Зеленський 8 лютого заявив, що новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. У новому зверненні президент подякував Валерію Залужному за два роки захисту і додав, що сьогодні в нього відбулася з ним серйозна і відверта розмова. Під час розмови чиновники обговорили, що армії потрібні "термінові зміни".

Також у ЗМІ назвали причину звільнення Залужного. За словами журналістів, 29 серпня президент України Володимир Зеленський уперше попросив генерала Валерія Залужного піти у відставку, однак той відмовився, розповіло видання.