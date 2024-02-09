Местные слышали взрывы: в РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (видео)

Российские паблики сообщили, что перед началом пожара очевидцы слышали не только взрывы, но и звук пролетающего беспилотника и гул воздушной тревоги.

В ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

"НПЗ Ильский горит в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщают местные жители. До пожара они слышали звуки взрывов", — сказано в сообщении.

Позже канал поделился сведениями Единой дежурной-диспетчерской службы РФ. Там подтвердили, что около 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ.

Также российские Telegram-каналы сообщили, что очевидцы слышали не только взрывы, но и звук пролетающего беспилотника и гул воздушной тревоги.

НПЗ Ильский на карте Фото: Google Maps

Напомним, что 7 февраля масштабный пожар вспыхнул на заводе, производящем "Искандер-М". Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила БПЛА и реактивные снаряды, однако в двух городах возникли масштабные пожары и есть пострадавшие.

Также сообщалось, что 6 февраля в Белгородской области БПЛА поразили инфраструктурный объект. По данным местных пабликов, два беспилотника атаковали электроподстанцию в районе села Волоконовка Чернянского района. На месте удара вспыхнул пожар.