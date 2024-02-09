"Это унижение нас всех": Данилов высказался об опасениях из-за возможной победы Трампа (видео)

По словам секретаря СНБО, существование украинского государства не зависит от того, кто победит на президентских выборах в США.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Украины "не станет трагедией" для Украины. Об этом сказал председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Бабелю" от 9 февраля.

По словам интервьюера, эксперты говорят, что выборы в США во много определят будущее войны. Многие сходятся в том, что победа Трампа повлечет за собой "критический перелом" в войне не в пользу Киева.

Отвечая на вопрос, приведет ли победа Трампа к "трагедии" для Украины, Данилов ответил отрицательно. Он отметил, что не разделяет мнение, согласно которому существование украинского государства зависит от того, кто в США президент.

"Это унижение нас всех, когда мы с вами делаем такой вывод", — заявил чиновник.

По словам Данилова, украинцы уже доказали всему миру, что достойны иметь свое государство. Он также подчеркнул, что Трамп стал первым президентом, который после 2014 года предоставил Украины оружие.

"До Трампа нам никто оружие не давал", — констатировал он.

Данилов также упомянул о том, что у Киева есть двухпартийная поддержка в США и Великобритании, а также "намного понятнее отношения" с Германией и Францией.

Данилов о помощи Украине (15:05)

План Трампа по Украине: что известно

Напомним, 16 января экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может быстро закончить войну в Украине. По словам политика, РФ "никогда бы не напала" на Украину, если бы он был президентом США. Он также сказал, что "хорошо ладит" с президентом РФ Владимиром Путиным и это "хорошо, а не плохо".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью от 29 января сказал, что готов выслушать план Трампа по завершению войны "за 24 часа". Глава государства отметил, что его последний разговор с Трампом состоялся тогда, когда он был действующим президентом США.

Президент Польши Анджей Дуда 7 февраля прокомментировал заявления Трампа о завершении войны в Украине "за 24 часа" и допустил что американский политик сможет выполнить свое обещание.

В свою очередь президент США Джо Байден 6 февраля обвинил Трампа в проблемах с предоставлением помощи Украине. По его словам, Трамп, пытается "использовать этот вопрос в качестве оружия вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос".