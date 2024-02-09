"Самый важный союзник": прекращение помощи Украине со стороны США недопустимо, — Бундестаг

Как отметил глава комитета по иностранным делам в парламенте ФРГ Михаэль Рот, затягивание помощи может "нанести вред" и усилить раскол между США и Европой.

Глава комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот выразил свое волнение по поводу возможного прекращения помощи со стороны США Украине, подчеркнув, что такой шаг неприемлем. Об этом сообщает издание ZDF.

"Если США откажутся от помощи, это будет очень сложно. США безусловно, самый важный союзник Украины", — заявил он.

Рот подчеркнул, что президент США Джо Байден активно трудится на протяжении нескольких месяцев, чтобы обеспечить продолжение финансовой поддержки и убедиться в том, что помощь продолжает поступать.

Однако дебаты стали настолько идеологизированными, что вопросы безопасности США больше не играют роли. Политик заявил, что речь идет лишь о том, чтобы "нанести вред" и усилить раскол между США и Европой.

Напомним, 8 февраля посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы.

В ISW ранее сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.