300 сим-карт для провокаций: СБУ вручила подозрение клирику УПЦ из Киево-Печерской лавры (фото)

Подозреваемый священник снимал видео с провокациями возле Киево-Печерской лавры, при этом получал инструкции от блогера Анатолия Шария, рассказали в спецслужбе.

Клирика УПЦ (МП) подозревают в устройстве провокаций во время возвращения Киево-Печерской лавры под контроль украинского государства. Во время обыска у него нашли сим-карты для телефонов и переписку с пророссийским деятелем. Видео, которые снимались на намеренно устроенных беспорядках, массово распространялись росСМИ. О деталях подозрения, которое клирику вручили 9 февраля, рассказала пресс-служба СБУ.

В сообщении СБУ указано, что подозреваемый — иеродиакон УПЦ, который является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) из этой же церкви. Как свидетельствуют данные расследования, мужчина мог приобщиться к устройству беспорядков возле Киево-Печерской лавры, которые происходили весной 2023 года. Для этого он собирал группу псевдоактивистов, снимал это на видео и распространял записи в сети в сотрудничестве с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием, пояснили в ведомстве.

Фигурант расследования получил подозрение по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса — оправдание вооруженной агрессии против Украины, глорификация вражеских войск. Возможное наказание по этой статье — исправительные работы (до двух лет), или арест (до шести месяцев), или колония (до трех лет).

Имя и фамилию подозреваемого пресс-служба СБУ не указала. Зато есть фотографии с места жительства фигуранта, на которых его лицо размыто и не распознается.

Подозрение СБУ — визит к подсудимому Фото: СБУ Подозрение СБУ — ознакомление по документам Фото: СБУ

Подозрение СБУ — детали дела священника УПЦ (МП)

Правоохранители рассказали, что во время обыска в квартире иеродиакона УПЦ (МП) нашли 300 сим-карт, которые он, как подозревают, использовал для устройства беспорядков.

Подозрение СБУ — телефоны и сим-карты клирика Фото: СБУ

Также обнаружили около десятка мобильных телефонов и компьютерную технику, которую фигурант мог использовать во время провокационной деятельности.

Подозрение СБУ — телефоны для устройства провокаций Фото: СБУ

В пояснении пресс-службы ведомства описывает, как именно действовал церковник. Сначала он получал инструкции от блогера Анатолия Шария — фрагмент переписки СБУ опубликовала. На основе полученных инструкций снимались видео, на которых записывали провокации под стенами Киево-Печерской лавры. Далее эти видео распространялись на пророссийских ресурсах и в росСМИ. В итоге сообщники пытались показать "искаженную информацию о внутренней обстановке в Украине, в частности для международной аудитории" и "максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве", — отмечают в СБУ.

Подозрение СБУ — фрагмент переписки с Шарием Фото: СБУ

Отметим, 29 марта 2023 года истек срок действия соглашения между правительством Украины и епархией УПЦ (МП), которая арендовала помещения Киево-Печерской лавры. После этого возле лавры произошли беспорядки, участники которых пытались помешать украинским ученым восстанавливать доступ к историческим сооружениям. Тогда же получил подозрение настоятель лавры, митрополит Павел (Лебедь). На сегодня он находится под домашним арестом и подозревается по статьям о разжигании религиозной вражды и поддержке страны-агрессора.

Напоминаем, 9 февраля СБУ сообщили о начале обысков в помещениях Киево-Печерской лавры, где до сих пор находятся священнослужители УПЦ (МП). Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что до 2024 года возможен полный запрет этой религиозной организации, но голосов, по его мнению, не хватает.