Команда нового главкома Сырского: кто может войти в Генштаб, — СМИ

По словам экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, все перечисленные президентом Зеленским люди — кадровые военные, которые находятся в окопах еще со времен АТО.

Новым командующим Сухопутными силами ВСУ будет назначен генерал-лейтенант Александр Павлюк, член Ставки Верховного главнокомандующего с 2023 года. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны.

Кроме того, главой генштаба Вооруженных сил может стать нынешний командующий Силами теробороны, генерал-майор Анатолий Баргелевич.

В обращении 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал еще несколько фамилий военных, которые могут оказаться на высших должностях военного командования.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским", — подчеркнул президент.

Как отметил заместитель командира 3-й ОШБр, экс-командир "Азова" Максим Жорин в эфире передачи "Тема с Мосейчук", состоявшейся 8 февраля, все упомянутые президентом люди — кадровые военные, которые находятся, так сказать, в окопах еще со времен АТО.

"Это новое военное поколение, которые имеют собственный опыт, которого не получишь ни в одном учебном заведении, ни в одной стране. Эти командиры за годы войны видели на поле боя то, что не многие видели", — отметил Жорин.

И добавил, что перечисленные люди не имели гражданского перерыва, в отличие от самого Жорина, они все время находились на военной службе в активном состоянии. Экс-командир "Азова" еще раз подчеркнул, что в кадровых изменениях нет ничего чрезвычайного.

"Должно быть постоянное движение — снизу вверх. Главное — что это люди примерно одной школы. И им очень важно сейчас сконцентрироваться на задачах, насколько они будут готовы их выполнять, насколько они готовы к ним", — подытожил Жорин.

Его поддержал политический эксперт Владимир Фесенко, который тоже участвовал в этой программе, отметив, что наблюдается преемственность в военном руководстве, определенная командность. Это, например, подтверждает то, что на службе остаются люди, близкие к экс-главкому Валерию Залужному — генерал-лейтенанты Михаил Забродский и Евгений Мойсюк.

Что известно о кандидатах

Александр Павлюк

Генерал-лейтенант, до нового назначения занимал должность первого заместителя министра обороны Украины, член Ставки верховного главнокомандующего. Был командующим войсками ОК "Запад", командующим Операции объединенных сил (ООС). В марте 2022 года в должности главы Киевской ОВА организовывал оборону столицы и пригорода. Кадровый военный — окончил Харьковское танковое командное училище и Национальный университет обороны им. И.Черняховского.

Анатолий Баргилевич

Генерал-майор, с октября 2023 года командующий Сил территориальной обороны ВСУ. До должности командующего занимал должность начальника оперативного управления — заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, начальника штаба восточной группировки войск. Окончил Национальный университет обороны им. И. Черняховского.

Андрей Гнатов

Бригадный генерал, начальник штаба — заместитель командующего войсками ОК "Юг", командующий ОУВ "Приморье" (Одесское направление). В 2018 году с созданием командования Морской пехоты Украины был назначен командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, которую возглавлял до 2021 года. С сентября 2023 года 58-я мотопехотная бригада им. гетмана Выговского под командованием Гнатова ведет боевые действия в Донецкой области. Окончил Харьковский институт танковых войск.

Михаил Драпатый

Бригадный генерал, бывший командующий 58-й мотопехотной бригады и ОУВ "Херсон". Имеет боевой путь с 2014 года, был именно в той БМП, которая "перелетела" через баррикады пророссийски настроенных мариупольцев в том же 2014 году, запечатлев эти документальные кадры в памяти многих. Окончил Национальный университет обороны им. И. Черняховского. Имеет звание "Герой Украины".

Игорь Скибюк

Бригадный генерал, бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады, которая участвовала, в том числе, в боях под Киевом и Бахмутом. Военную службу начал еще в 1998 году. В 2016 году в звании подполковника был командующим украинских частей в международных учениях "Кленовая арка-2016". С 2023 года — начальник штаба — заместитель командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ. Имеет звание "Герой Украины".

Павел Палиса

Полковник с псевдо "Хантер" из 93-й ОМБр "Холодный Яр", которая, в частности, обороняла Бахмут летом 2023 года. Военные этой бригады также были в Харькове, Балаклее, Изюме и Соледаре. Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны им. И.Черняховского. Из-за полномасштабного российского вторжения прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины. Однако в июне 2022 года все-таки получить диплом этого учебного заведения, будучи уже командиром 5-го отдельного штурмового полка.

Вадим Сухаревский

Полковник с псевдо "Барсук", командир 59-й отдельной мотопехотной бригады с 2022 года. Служил начальником штаба 35-й бригады морской пехоты (2021-2022), командиром 503-го батальона морской пехоты (2016-2021), до того — военнослужащий десантных войск. Первый офицер ВСУ, под чьим командованием открыт огонь на поражение российских боевиков. С февраля по октябрь 2004 года в составе 6-й отдельной механизированной бригады участвовал в Миротворческой миссии в Ираке. Участник битвы за Эль-Кут. Входит в список самых влиятельных украинских военных. Окончил Львовский институт сухопутных войск и Национальный университет обороны им. И.Черняховского. Имеет звание "Герой Украины".

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и назначил вместо него генерал-полковника Александра Сырского.