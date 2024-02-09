На F-16 заметили украинскую символику: OSINT-аналитик усомнился в правдоподобности (фото)

Пилот с позывным "Фантом" представил редакции "Голоса Америки" фото самолета с обучения, однако изображения символов на нем могли "прифотошопить".

Украинский пилот с позывным "Фантом", который вместе с другими военными проходит подготовку на американских многоцелевых истребителях F-16 в США, предоставил украинской службе "Голоса Америки" фото самолета с украинской символикой.

Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки Фото: Голос Америки

Однако Telegramp-канал Mortis Æterna, посвященный OSINT-аналитике, ссылаясь на алгоритмы сжатия, указал на то, что, вероятно, символика была "прифотошоплена".

Анализ алгоритмов сжатия изображения с украинской символикой на F-16

"Не хотел вас расстраивать, но мой глаз (и, кажется, проверка алгоритмов сжатия) говорят, что на F-16, на фоне которого позирует пилот "Фантом", украинская маркировка была нанесена в "фотошопе", — говорится в сообщении.

Впечатления от F-16

В интервью "Голосу Америки" Фантом рассказал, что украинские пилоты впечатлены возможностями F-16 и видят в нем большие перспективы для украинской авиации. Пилот назвал его превосходным по сравнению с истребителями Су-27 и МиГ-29, которые есть у ВСУ.

Однако переобучение на этот истребитель представляет свои вызовы из-за его современной цифровой системы и многочисленных программ, которые необходимо освоить, отметил пилот. Подход к подготовке и выполнению полетов на F-16 также отличается от привычного для украинских пилотов, требуя большей самостоятельности и ответственности.

Вид из кабины F-16 Фото: Голос Америки

"Относительно вызовов, то для наших ребят это новый самолет и было немножко сложно в начале, потому что это самолет нового поколения, более "диджитализированный" самолет, у него много систем и программ, которые надо вводить во время полета и до полета. Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немножко иначе, и наш самолет гораздо проще, чем F-16", — рассказал "Фантом".

Тем не менее, украинские пилоты мотивированы и готовы преодолеть эти трудности в стремлении к освоению новых возможностей и улучшению боевой готовности Воздушных сил Украины.

Напомним, 25 спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что для размещения и использования американских многоцелевых истребителей F-16 в Украине необходимо подготовить инфраструктуру и дождаться обучения пилотов. Несмотря на готовность западных союзников предоставить технику, важно, чтобы все компоненты – от пилотов до инженеров и инфраструктуры – были готовы к полноценной работе в Украине.

Напомним также, 4 января спикер Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что украинские пилоты могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года.