НАТО хочет возглавить "Рамштайн" и координировать военную помощь Украине из-за Трампа, — СМИ

Планы перевода формата "Рамштайн" под эгиду НАТО разработали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Эту концепцию поддержали страны Восточной Европы, Великобритания и Франция.

НАТО хочет возглавить "Рамштайн", чтобы начать координировать поставки оружия в Украину, вместо США. Об этом сообщило издание presse augsburg со ссылкой на Handelsblatt.

Сейчас военную помощь Украине координируют США. В частности и страна начала "Рамштайнский формат", в рамках которого государства, оказывающие военную поддержку Украине, регулярно встречаются на базе ВВС США на земле Рейнланд-Пфальц (Германия). Издание отмечает, что сейчас НАТО ищет альтернативную договоренность. Одной из причин этому может быть беспокойство относительно возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый Дом.

Планы по переводу формата "Рамштайн" под эгиду НАТО

По информации издания Handelsblatt, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разработали планы перевода формата "Рамштайн" под эгиду НАТО. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Альянс придал большое значение тому факту, что поставки оружия в Украину являются суверенными решениями отдельных государств-членов, и что это не программа НАТО.

Журналисты рассказали, что эту концепцию поддержали страны Восточной Европы, Великобритания и Франция. Однако скептически настроена Германия. Причиной этому может быть то, что таким образом Альянс якобы будет служить нарративу Кремля о том, что НАТО ведет войну против РФ. Также "Рамштайнский формат" позволяет лучше интегрировать поддерживающие страны, не входящие в Альянс.

Добавим, что Фокус пытался проверить информацию в первоисточнике, однако не получил к нему доступа.

Напомним, 23 января министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на "Рамштайн" заявил, что у Пентагона закончились деньги для Украины. Он призвал 50 стран предоставить ВСУ больше вооружения.

Ранее сообщалось, что после время "Рамштайна" 23 января отдельно отмечали предоставление дальнобойных возможностей для Украины.