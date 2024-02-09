По предложению Сырского: Зеленский уволил руководителя Генштаба Шапталу (видео)

Генерал-лейтенант Сергей Шаптала возглавлял Генштаб ВСУ с 2021 года. На его место назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича, командующего Силами территориальной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу с должности руководителя Генерального штаба ВСУ. На его место назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом он сообщил во время вечернего обращения 9 февраля.

"Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое — провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Сергея Шапталу за службу в течение двух лет войны. На его замену по предложению главнокомандующего Александра Сырского назначили Анатолия Баргилевича.

"Опытный человек — понимает задачи этой войны и украинские цели", — подчеркнул президент.

Кроме этого, в пятницу 9 февраля Сырский определил кандидатуры заместителей, соответствующие указы подпишет Зеленский. Также были определены заместители начальника Генштаба. По словам Зеленского, все ребята боевые и профессиональные, каждый — с четким званием фронта и реальных потребностей украинской армии.

Сергей Шаптала: что известно

Генерал-лейтенант Сергей Шаптала участвовал в российско-украинской войне, в частности в боях за Дебальцево. В 2015 году он получил звание героя Украины. В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных он издания NV. В 2021 году Шапталу назначили начальником Генштаба ВСУ.

Сергей Шаптала

Анатолий Баргилевич: что известно

Генерал-майор Анатолия Баргилевич был начальником штаба восточной группировки войск с 2022 по 2023 годы. В октябре 2023 года был назначен на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Анатолий Баргилевич

Напомним, 9 февраля министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели первое рабочее совещание. Они обсудили детальный план действий ВСУ на 2024 год.