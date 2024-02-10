Удар ВС РФ по Харькову: количество погибших выросло, среди них дети (фото)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших трое детей. Так, в возрасте 7 и 4 лет, а также младенец, которому было около 6 месяцев.

В результате российской атаки дронов на Харьков вечером 9 февраля погибли семь человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, среди погибших трое детей: в возрасте 7 и 4 лет, а также младенец.

"К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев", — написал он.

Также он опубликовал фото с места событий.

Отметим, что информацией о погибших также поделились в полиции Харьковской области.

Как рассказал ранее глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко, спасатели продолжают тушение, полиция на месте. Организована охрана территории, проводится установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК.

"Работы продолжаются, поэтому количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться", — заявил он в 6 утра.

БПЛА атаковали Харьков: что известно

Вечером 9 февраля российские дроны атаковали Харьков и Харьковскую область. В 22:54 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под ударом. В нем слышали взрывы Позже Терехов сообщил, что вражеские БПЛА ударили по АЗС. В результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Мэр сообщил, что площадь пожара 3700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. Затем руководитель областной прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков заявил журналистам, что к врачам обратился мужчина, он получил 40% ожогов тела в результате пожара. Он также заявил о 15 сгоревших домах.

Напомним, что представительница Сил обороны Наталия Гуменюк заявила, что оккупанты усилили атаки ударными БпЛА на юге Украины и пытаются найти ПВО. В связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усилением шторма российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море.