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Ночной удар "Шахедов" по Украине: взрывалось на Харьковщине и Одесщине, все подробности (видео)

Елена Бурдейная
Фото: Олег Синегубов / Telegram | Россияне атаковали дронами Харьковскую область, сгорели АЗС и жилые дома

В результате ночной российской атаки в Харькове погибла целая семья. В Одесской области повреждены жилые дома в Измаиле, ранены несколько человек.

В ночь на 10 февраля Россия запустила по Украине 31 дрон-камикадзе Shahed-136, атакуя Харьковскую и Одесскую области. Взрывалось в Харькове, Измаиле и Рени. Об основных направлениях удара врага и о работе сил ПВО говорится в утреннем отчете Воздушных сил на странице Facebook.

Пресс-служба Воздушного командования сообщила, что дроны-камикадзе стартовали из двух регионов — с Крымского полуострова (Балаклава, мыс Чауда) и из Курской области.

Основные направления атаки — Харьковская и Одесская области. Общее количество беспилотников со взрывчаткой — 31 шт. Из них удалось сбить 23 шт. Эффективность работы ПВО составила 74%.

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Обстрел РФ — детали удара 10 февраля

Атаки ВС РФ в ночь с 9 на 10 февраля происходили тремя волнами, указывается на портале с информацией о воздушной тревоге. Первый сигнал воздушной тревоги на Харьковщине звучал два часа с 21:24 по 23:47, затем — еще дважды (около двух и шести часов). В Одесской области первая воздушная тревога продолжалась шесть часов — с 21 час. 9 февраля по 2 ч. 10 февраля. Следующий сигнал об опасности — в шесть утра.

Обстрел 10 февраля — воздушная тревога на Харьковщине
Фото: Скриншот

Харьковская область и Харьков — последствия удара

О последствиях российской ночной атаки рассказали главы военных администраций областей, над которыми двигались "шахеды" или в которых произошли попадания.

Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о попадании российского дрона-камикадзе Shahed-136 в Немышлянском районе Харькова. Взорвалась АЗС, загорелись частные дома неподалеку. Под утро стало известно о семи погибших: четверо взрослых и трое детей — четырех и семи лет, шестимесячный младенец.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что пожар охватил 3 700 кв. м, эвакуированы 50 человек, спасатели и другие службы прибыли на место событий и помогают пострадавшим, тушат огонь, разбирают завалы.

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Глава следственного управления полиции ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что от российского обстрела погибла целая семья — об этом он написал на странице Facebook. В пожаре заживо сгорели мать, отец и трое детей. По его словам, в результате попадания "шахеда" произошла утечка топлива и огонь заблокировал людей в доме.

"Отца нашли в коридоре. Мать со старшими детьми пряталась в ванной. Где тело младенца, пока не знаем", — говорится в сообщении Болвинова, опубликованном около 9 часов.

Полицейский добавил, что у родственников жертв берут образцы ДНК, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Также указал, что россияне ударили именно "шахедами" — соответствующие звуки слышали свидетели.

Обстрел 10 февраля — Болвинов о последствиях обстрела
Фото: Скриншот
Обстрел 10 февраля — фото из Харькова
Фото: Facebook / Сергей Болвинов

ГУ Национальной полиции в Харьковской области добавило некоторые детали относительно пострадавших. В частности указали, что огонь повредил 14 частных домов. В больницу привезли двух человек: 45-летнего мужчину с ожогами 1 и 2 степени и 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.

Одесская область — обстрел 10 февраля

Глава Одесской администрации Олег Кипер в 21:28 9 февраля сообщил о начале российской атаки. Через несколько часов в Telegram-канале чиновника появилось сообщение с информацией о пострадавшем от удара ВС РФ: 44-летний мужчина получил осколочное ранение в плечо, доставлен в больницу. В полночь дроны-камикадзе добрались до Измаильского района — глава Одесской области призвал граждан находиться в укрытиях.

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Утром 10 февраля Кипер опубликовал итоги отражения российской атаки беспилотников. По его словам, по Одесской области ударили тремя волнами дронов. Во время первой волны над Одессой силам ПВО удалось сбить 9 БПЛА — все, которые россияне запустили. Последствия: повреждение обломками припортового сооружения, ранение одного человека.

Вторая и третья волны направлялись на Придунавье (порты Рени и Измаил) — обезвредили 12 устройств. Последствия: ранены три человека, из них один — в тяжелом состоянии. Кроме того, в Измаиле есть масштабные повреждения гражданских жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры — выбиты окна, разбиты крыши, разбита дорога.

Обстрел 10 февраля — Кипер о последствиях обстрела
Фото: Скриншот

Отметим, в ночь на 9 февраля произошла еще одна атака россиян по украинцам — об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. ВС РФ запустили 16 ударных "шахедов", удалось сбить 10.

Напоминаем, в западных СМИ сообщили, что в Украине могут иссякнуть запасы снарядов для сил ПВО. Кроме того, рассказывают о недостатке снарядов на фронте — их втрое меньше, чем минимально необходимо.