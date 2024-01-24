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Sea Sparrow и Sidewinder: эксперт объяснил, как ВСУ решают дефицит ракет ПВО

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Фото: Генштаб ВСУ | Что делают Украина и партнеры, чтобы преодолеть дефицит ракет для сил ПВО (Иллюстративное фото)

По словам эксперта, дефицитные зенитные ракеты не используются для сбивания дронов-камикадзе, которыми РФ бьет по Украине. Между тем проблему дефицита решают комплексно — используют возможности Украины и стран-партнеров.

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Украина вместе с западными партнерами пытается решить проблему нехватки зенитных ракет для сил ПВО, модернизируя старые советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). После модернизации зенитки получают возможность стрелять ракетами Sea Sparrow и Sidewinder. О том, как ВСУ преодолевает недостаток ракет для ПВО, рассказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "24 канала".

Коваленко пояснил, что украинские силы ПВО используют установки разного типа для противодействия либо ракетам РФ, либо дронам-камикадзе. ЗРК малой, средней и большой дальности применяются, преимущественно, для сбивания ракет различных типов — и именно здесь есть проблемы с наличием снарядов. Однако на этот дефицит не влияет борьба с российскими беспилотниками — об этом можно не беспокоиться, успокоил эксперт.

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По словам собеседника журналистов, действительно есть определенный дефицит зенитных ракет и советских, и западных. Зато есть достаточное количество ЗРК советского производства. Поэтому Украина модернизировала старые установки ЗРК "Бук" и ЗРК "Куб", чтобы они могли стрелять ракетами Rim-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder. Благодаря таким действиям проблем с противоракетами не будет — снарядов указанного типа в западных арсеналах достаточно.

"Относительно противоракет — у нас действительно есть некоторая проблематика с зенитно-ракетными комплексами, особенно советского типа, которые дефицитны и заканчиваются. С другой стороны, сейчас проводится модернизация ЗРК "Бук", "Куб". Это возможность использовать платформу, которых у нас достаточно, для ракет, которых у наших партнеров достаточно", — пояснил Коваленко.

Еще один аспект противодействия воздушным атакам РФ — борьба с дронами-камикадзе Shahed-136, которые эффективно сбиваются зенитными орудиями Gepard и из стрелкового оружия. То есть против беспилотников использовать дефицитные ракеты ПВО не нужно, — прозвучало в эфире телеканала.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, начиная с декабря 2023 года, ВС РФ регулярно наносят по Украине массированные ракетно-дронные удары. Например, 29 декабря состоялась атака с использованием 158 снарядов: из них 36 — дронов-камикадзе, остальные — ракеты различных типов. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, сообщили военные администрации. В Воздушных силах заявили, что сбили 114 целей, из них дронов — 27, а ракет — 87.

1 и 2 января 2024 года состоялись новые атаки РФ: 1 января — 90 дронов-камикадзе (уничтожено 87), 2 января — около 100 ракет (69 сбито) и 35 беспилотников (все сбиты).

Напоминаем, в ночь с 22 на 23 января россияне ударили по украинцам 41 ракетой разных типов: Х-101, С-300/С-400, "Искандер-М", Х-22, Х-59. В Харькове ракета РФ разрушила подъезд многоквартирного дома. В Киеве получил повреждения спортивный комплекс, в котором занимаются спортом тысячи детей.