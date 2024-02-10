"Улица превратилась в ад": что известно о ночном ударе ВС РФ по Харькову (фото, видео)
По данным полиции, из-за атаки российских дронов полностью уничтожены 14 частных домов. Погибли несколько семей, в том числе трое детей.
В ночь на 10 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков и Харьковскую область беспилотными летательным аппаратами, в результате чего погибли семеро мирных жителей. Фокус собрал информацию о последствиях российского удара.
Обстрел Харьковской области: что известно
В 22:54 9 февраля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под ударом. Он заявил, что вражеские дроны атаковали АЗС, в результате чего разлилось горючее и загорелись 14 частных жилых домов. По информации мэра, площадь пожара составила 3700 квадратных метров.
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 23:08 сообщил, что ВС РФ нанесли удары дронами-камикадзе Shahed по Харькову и населенному пункту Великий Бурлук. По его словам, в Немышлянском районе города зафиксированы попадания, повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.
Позже Олег Синегоубов уточнил, что утечка топлива произошла из-за удара оккупантов по нефтебазе. По его словам, ВС РФ запустили по меньшей мере 10 БПЛА, 8 из которых были сбиты. Чиновник отметил, что из-за обстрела пришлось эвакуировать 50 человек. К ликвидации последствий обстрелов было привлечено 36 подразделений ГСЧС — более 200 спасателей.
Последствия российской атаки на Харьковщину
По данным главы ОВА на 15:02 10 февраля, судмедексперт проведет ДНК-экспертизу 7 тел, сильно обгоревших в результате пожара. Все пострадавшие и погибшие – жители домов по улице Котельной.
Синегубов также сообщил, что в результате обстрела без электроснабжения остались более 1000 потребителей, некоторые дома временно отключили от газоснабжения до завершения спасательных работ.
В Полиции Харьковской области уточнили, что среди погибших есть трое детей: младенец, 4 и 7 лет. С ожогами в больницу был доставлен 45-летний мужчина и 61-летняя женщина, которая надышалась угарным газом. По информации правоохранителей, пожар полностью уничтожил 14 частных домов.
"По данным следствия, после попадания трех БПЛА в нефтебазу произошла утечка топлива, в результате этого улица превратилась в ад. Топливо смешалось со снегом и загорелось, огонь перекинулся на дома. Дотла уничтожено полтора десятка жилых домов", — сообщили в пресс-службе.
Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что криминалисты изымают останки погибших, отбирают образцы ДНК. По его словам, количество пострадавших может увеличиться.
Болвинов также отметил, что установить тело младенца на месте российского удара по Харькову невозможно.
"Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел. Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", — рассказал Болвинов.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины
В полиции также сообщили, что в результате российской атаки пострадал Великий Бурлук. В поселке повреждена больница, кафе, гаражи, машины. В Волчанске после ночного обстрела повреждено частное домовладение.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что оккупанты нанесли удары четырьмя беспилотниками по поселку Великий Бурлук примерно в 22:50, а также осуществили артиллерийский обстрел по городу Купянск. Прокуроры задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.
"Еще одни сутки ужасных и циничных преступлений России против мирных украинцев. Погибли и пострадали целые семьи. Враг в очередной раз устроил ад в Харькове. В масштабном пожаре, который вызвала атака российских дронов, заживо сгорели 7 человек", — прокомментировал атаку генпрокурор Андрей Костин.
В прокуратуре также показали последствия обстрела Немышлянского района, снятые на видео с коптера.
Обстрел Харьковской области: реакция президента
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку "Шахедов" по Харькову и области, отметив, что спасательная операция продолжается. Глава государства подтвердил, что российский удар забрал жизни нескольких семей.
"Погибла целая семья: родители и трое детей. Самому старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, самому маленькому — Павлу, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким!" — сообщил Зеленский.
Президент также выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину и украинцев в защите от российского террора.
Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты также атаковали "Шахедами" Одесскую область.