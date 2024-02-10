Мобилизация в Украине: что делать, когда работники ТЦК остановили мужчину на улице (видео)

Военкомы или полицейские могут остановить мужчину и записать военно-учетные документы. В случае их отсутствия могут предложить проехать для уточнения данных, рассказал адвокат Сергей Савинский.

Новый законопроект о мобилизации частично определяет места, где может быть вручена повестка. В частности, мужчины смогут получать вызовы в ТЦК в электронном кабинете. Об этом сообщил адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский в интервью "РБК-Украина".

"Законопроект частично дает ответ на больной вопрос: где могут вручать повестки? Повестка может быть отправлена в электронный кабинет — это частичный ответ. Законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки", — сказал Сергей Савинский.

По его словам, если ответа нет, то повестки можно везде вручать. По словам адвоката, люди обходили бы эти места "десятой дорогой", если бы они были определены законодательством.

Какой должна быть повестка

За заполненность повесток может отвечать кабинет военнообязанного, считает адвокат. В документе должна быть подпись, в том числе электронная.

"Теперь будет вопрос по сертификации этих ключей. По моему мнению, это явление достаточно прогрессивное", — подчеркнул он.

Савинский отметил, что частично будет происходить заполнение повесток "на коленке". Работники ТЦК и СП получат больше информации о том, кто где может находиться через синхронизацию с другими реестрами. В результате военкомы смогут сразу заполнять повестки.

"Но запрета о том, чтобы заполнять повестку "на коленке", — нет. Поэтому это не может не продолжиться, хотя это и противоречит ряду нормативных актов", — отметил он.

Как действовать, когда ТЦК остановили на улице

По общему правилу представители ТЦК или полиции представляются, показывают удостоверение или полицейский жетон, когда останавливают человека и просят показать документы. Человек может поинтересоваться, почему его остановили. Однако в основном человека останавливают, и все сразу объявляют. Правоохранители могут спросить о военно-учетных документах, а если их нет — могут предложить проехать для уточнения данных.

Адвокат отметил, что такие вопросы не будут возникать, когда введут изменения и военно-учетные документы будут с мужем. Кроме этого, каждому гражданину гарантировано право на правовую помощь, поэтому лицо может сказать, что хочет, чтобы приехал его адвокат.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что руководители ТЦК и СП через уполномоченных лиц могут проводить оповещение среди мужчин. Речь идет о вручении повесток, от которых нельзя отказаться и обжаловать в суде.

10 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что у Украины выставит ресурсов на два месяца. По его словам, нужно искать возможности финансирования мобилизации за счет внутренних источников.