Будет преследовать по всему миру: Украина начала охоту на наемников ЧВК "Вагнер", — BILD

Позиции российских наемников неоднократно атаковали в Судане в течение последних нескольких месяцев. Военный эксперт считает, что это классическая акция, которая подошла бы руководителю ГУР МОУ Кириллу Баданову.

Украина объявила охоту на наемников частной военной компании "Вагнер" в Африке. Спецназовцы готовы их преследовать по всему миру. Об этом сообщило издание BILD.

Обозреватель BILD Дмитрий Сойбель отметил, что за последние несколько месяцев произошли неоднократные атаки на позиции наемников ЧВК "Вагнер" в Судане. Он считает, что за ударами могут стоять украинцы.

"Атака украинцев в Судане — классическая акция, которая бы подошла Кириллу Буданову, главе украинской военной разведки, — сказал военный эксперт, основатель СИТ (российская неправительственная группа аналитиков, расследующая на основе открытых данных события, происходящие во время вооруженных конфликтов) Руслан Левиев.

По его словам, руководитель ГУР МОУ Буданов хочет дать понять, что его люди готовы "преследовать наемников "Вагнера" по всему миру". Эксперт отметил, что все это имеет символическое значение, это не изменит нынешнего "бедственного положения" украинцев в своем государстве, однако обеспечит "положительные новости на родине".

ЧВК "Вагнер" в Судане

Дмитрий Сойбель рассказал, что изначально наемники ЧВК "Вагнер" действовали в Судане по просьбе диктатора Омара аль-Башира. Однако после его свержения они стали на сторону вооруженных формирований RSF, воюющих против армии. В целом россияне охраняют золотые рудники и обеспечивают контрабанду драгоценного металла, который приносит доход России.

5 февраля стало известно, что бойцы ГУР пленили трех наемников ЧВК "Вагнер" в Судане. Один из пленных рассказал, что приехал в африканскую страну через ЦАР, чтобы свергнуть правительство. Его отряд состоял из ста человек.

Напомним, 30 января в СМИ сообщили, что украинские беспилотники ударили по российским наемникам в Судане. Операцию против россиян в африканской стране проводили в течение нескольких месяцев.

6 ноября 2023 года в распоряжении журналистов оказались видео, в которых якобы показана работа бойца ГУР МОУ в Судане. В ролике видно, что группа вооруженных людей уничтожила нескольких боевиков.