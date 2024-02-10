Десятки артиллерийских систем "Цезарь": Зеленский анонсировал помощь от Франции

Украинский лидер обсудил с французским коллегой оборонные потребности украинской армии, в частности речь шла о БПЛА, артиллерийских системах, снарядах, системах РЭБ и ПВО.

Франция передаст Украине артиллерийские системы "Цезарь" и снаряды к ним в рамках Коалиции артиллерии, основанной Парижем и Вашингтоном. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале 10 февраля.

Глава государства отметил, что провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Политики обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности украинской армии. Речь шла о беспилотных аппаратах, артиллерийских системах, боеприпасах, средствах радиоэлектронной борьбы и системах противовоздушной обороны.

"Спасибо за создание Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь", а также снарядов к ним", — говорится в публикации.

Зеленский также отметил, что в ходе разговора поднималась тема двустороннего документа о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7. По словам президента, активная подготовка ведущими странами ЕС двусторонних соглашений по безопасности демонстрирует лидерство Европы и мотивирует украинцев.

Кроме того, украинский лидер выразил соболезнования родным и близким французских волонтеров, которые погибли в результате удара российских оккупантов по Херсонской области.

Напомним, 31 января специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Гайльбронн сообщил, что для украинских военных готовят паромы EFA компании CEFA, который сможет развернуться за пять минут.

Ранее, 30 января Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова компенсировать сокращение помощи для Украины со стороны США. По его словам, если Вашингтон окончательно перестанет помогать Киеву, тогда это станет проблемой европейского континента.