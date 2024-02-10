Медведев заявил, что испытывает "ненависть, презрение и омерзение" из-за биографии Сырского

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ненавидит всех, кто причастен к развалу Советского Союза. По его словам, Сырский якобы был "русским офицером", а стал "бандеровским предателем".

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что испытывает ненависть, когда смотрит на биографию нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом он написал в своем Telegram-канале 10 февраля.

"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что якобы испытывает ненависть ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза, а со слов Медведева "Российской империи", в результате чего исчезла "огромная страна, балансировавшая миропорядок", а миллионы людей якобы были обречены на страдания и смерть.

Кроме этого, у заместителя председателя Совбеза РФ возникло презрение к западным странам, которые якобы "маниакально, неистово, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а точнее, единый русский народ) к новой гражданской войне".

"Отвращение к человеку, который был советским российским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами", — добавил Дмитрий Медведев.

Происхождение Александра Сирского

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области России. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Однако переехал в Украину в 1980-х годах.

Напомним, 9 февраля в The Guardian рассказали, что близкие родственники Сырского проживают в России. В частности, как написали журналисты, его мать лайкала сообщения, поддерживающие вторжение РФ в Украину. Зато его брат Олег рассказал, что не общается с ним и ничего о нем не знает.

В тот же день бывший полковник британской армии Ричард Кемп рассказал, что Сырский сильный командир, который нужен Украине. Он ввел переданные НАТО методы командования в армию.