Япония выделит $106 млн на послевоенное восстановление Украины, — СМИ

По информации японского агентства новостей Kyodo News, на японо-украинской конференции по содействию восстановлению экономики воюющей страны 19 февраля ожидается подписание более 10 меморандумов о сотрудничестве.

Япония планирует выделить 106 миллионов долларов (15,8 миллиарда иен) на помощь в послевоенном восстановлении Украины в семи отраслях экономики. Об этом пишет в воскресенье, 11 февраля, независимое общественное информагентство Kyodo News.

По информации издания, на японо-украинской конференции по содействию экономической реконструкции, которая состоится 19 февраля в Токио, ожидается подписание более 10 меморандумов о сотрудничестве, которые станут поддержкой Украине в преддверии второй годовщины вторжения России в Украину.

Куда будет направлена помощь Японии

По словам инсайдеров агентства, помощь в размере 106 миллионов долларов будет использована для предоставления оборудования для разминирования и наведения временных мостов, а также других ресурсов, срочно необходимых для содействия усилиям по восстановлению разрушенной войной страны.

Кроме того, предполагается сотрудничество в сфере расширения сельского хозяйства, улучшения гуманитарной ситуации, развития биотехнологий и промышленности, информационных технологий, а также усовершенствования управления и внедрения мер по борьбе с коррупцией.

Также будут подписаны меморандумы о сотрудничестве, касающиеся медицинского обслуживания, кибербезопасности и проектов альтернативной энергетики, в частности ветряных электростанций.

По информации Kyodo News, правительства обеих стран планируют начать переговоры по заключению инвестиционного соглашения, направленного на содействие участию японских компаний в проектах реконструкции, а также подпишут договор об устранении двойного налогообложения для компаний, ведущих бизнес в Украине.

Помощь Японии

В январе 2024 года Токио объявил о взносе в размере 37 миллионов долларов в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки Украине, включая систему обнаружения беспилотных самолетов.

Однако Япония не может оказывать военную помощь согласно своей пацифистской Конституцией. Вместе с тем официальный Токио стремится продемонстрировать свою приверженность поддержке Украины посредством государственно-частного сотрудничества и будет поддерживать японские фирмы, открывающие бизнес в стране.

В интервью Kyodo News в начале февраля этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, машиностроение, информационные технологии и безопасность являются областями, где японские фирмы могут в течение следующего десятилетия сыграть "огромную роль в содействии восстановлению", которое, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 411 миллиардов долларов.

В конференции по послевоенному восстановлению Украины примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Японской федерации бизнеса Масакадзу Токура, а также около 300 других правительственных и корпоративных чиновников, среди которых будут представители более 30 украинских компаний.

Фокус писал, что Украине должны были поставлять боеприпасы из Японии через Великобританию. Однако сейчас реализация этого плана фактически приостановлена.