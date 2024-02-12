Следы от мин и снарядов: OSINT-блогер показал кадры первых поврежденных на фронте HIMARS (фото)

По данным аналитиков, установки доставили из Украины в Соединенные Штаты самолетом Ан-124. Предполагается, что один из HIMARS мог быть поврежден в результате ближнего взрыва, а другой — подорван на мине.

В США заместили две установки реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, которые получили повреждения на фронте в Украине. Фотографии этой техники, выгруженной из транспортного самолета Ан-124 в международном аэропорту Гаррисберга, штат Пенсильвания, были опубликованы 12 февраля 2024 года несколькими аккаунтами OSINT в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

На снимках отчетливо видны следы обстрела, однако аналитики отмечают, что это не означает полное уничтожение установок.

"Я решил опубликовать эти фотографии сейчас, так как уже известны другие снимки и видео", — говорится в посте OSINT-аналитика с ником Keystone Intel.

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

По словам OSINT-аналитиков, на одной из установок обнаружены спущенные передние шины, а переднее стекло с пассажирской стороны и область кабины, вероятно, получили повреждения от обстрела. "Черно-белые квадраты, вероятно, свидетельствуют о попадании снарядов", — указали они.

Один из авторов добавил, что не располагает информацией о месте посадки самолета с техникой, но обещал предоставить дополнительные фотографии в ближайшее время.

В своем аккаунте другой OSINT-аналитик TieDye Intel отмечает, что выгрузка двух HIMARS из самолета Ан-124 авиакомпании "Антонов" была зафиксирована именно в аэропорту Гаррисберга. Там же предполагается, что одна из установок могла быть повреждена в результате ближнего взрыва, а другая — подорвана на мине.

Маршрут следования Ан-124 из Украины в США Фото: X (Twitter) Маршрут следования Ан-124 в США Фото: X (Twitter)

Отметим, что подробности повреждения HIMARS пока не раскрываются ни украинскими, ни американскими властями.

Напомним, российские войска радиоэлектронной борьбы научились сбивать с курса ракеты к РСЗО HIMARS и высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды Exalibur.

Ранее также сообщалось, что новая украинская система "Покрова" может сыграть ключевую роль в борьбе с российскими крылатыми ракетами и ударными дронами-камикадзе. За счет подавления GPS-сигнала вражеские цели будут сбиваться с маршрутов.