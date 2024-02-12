"Атеш" проник на аэродром, с которого РФ обстреливает Украину: что выяснили партизаны (фото)

Партизаны узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением на аэродроме в Ейске.

Подполье попало на аэродром Ейска (Российская Федерация). Его враг использовал для обстрелов по мирным городам Украины. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" работает на аэродроме Ейска", — говорится в сообщении.

Партизаны рассказали о выполнении комплекса действий в Ейске. В частности, подполье провело разведку аэродрома, который является одним из стратегически важных объектов из-за того, что оккупанты используют его для атак по территории Украины.

Фото: Атеш

Также подполью удалось узнать точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением. Вся информация была передана Силам обороны.

Кроме этого, "Атеш" распространил листовки с посланием для летчиков, совершающих полеты на этих бортах. Также подполье призвало российских пилотов к сотрудничеству.

"Совместными усилиями остановим эту войну", — добавили в "Атеш".

Напомним, 8 февраля стало известно, что украинские партизаны зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска. "Атеш" заметил малый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

2 февраля партизаны разведали аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Этот объект является одним из стратегически важных, поскольку с него происходят большинство взлетов российских истребителей, атакующих Украину.