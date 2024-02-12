"Атеш" проник на аэродром, с которого РФ обстреливает Украину: что выяснили партизаны (фото)
Партизаны узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением на аэродроме в Ейске.
Подполье попало на аэродром Ейска (Российская Федерация). Его враг использовал для обстрелов по мирным городам Украины. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.
"Атеш" работает на аэродроме Ейска", — говорится в сообщении.
Партизаны рассказали о выполнении комплекса действий в Ейске. В частности, подполье провело разведку аэродрома, который является одним из стратегически важных объектов из-за того, что оккупанты используют его для атак по территории Украины.
Также подполью удалось узнать точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением. Вся информация была передана Силам обороны.
Кроме этого, "Атеш" распространил листовки с посланием для летчиков, совершающих полеты на этих бортах. Также подполье призвало российских пилотов к сотрудничеству.
"Совместными усилиями остановим эту войну", — добавили в "Атеш".
Напомним, 8 февраля стало известно, что украинские партизаны зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска. "Атеш" заметил малый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".
2 февраля партизаны разведали аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Этот объект является одним из стратегически важных, поскольку с него происходят большинство взлетов российских истребителей, атакующих Украину.