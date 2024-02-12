Уничтожение катера "Ивановец" привело к нестандартной ситуации в Черном море, — ВМС (видео)

Охрана пунктов базирования стала одной из основных задач Черноморского флота РФ, отметил Дмитрий Плетенчук.

Уже длительное время россияне практически не запускают по Украине крылатые ракеты из Черного моря. Черноморский флот РФ в основном занимается охраной и обороной пунктов базирования, а также учебным процессом своих моряков. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

К такой нестандартной ситуации, по его словам, привело уничтожение российского катера "Ивановец".

"Случай, который произошел с их ракетным катером, они несколько дней обдумывали, разбирали. После этого был приостановлен учебный процесс, что, в принципе, уже является нестандартной ситуацией для Черноморского флота", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Сейчас выходы вражеских кораблей в основном связаны с мерами безопасности и с переводом судов в другие порты.

Плетенчук добавил, что по состоянию на утро 12 февраля в Черное море враг вывел пять кораблей, из которых два — фрегаты "Генерал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые могут иметь до 8 ракетных носителей каждый.

Напомним, 1 февраля 2024 года в ГУР сообщили об уничтожении российского военного ракетного катера "Ивановец". На видео, которое разведчики предоставили СМИ, видно финишный этап спецоперации, когда беспилотники со взрывчаткой врезаются в корабль.

С начала полномасштабного украинского войска сумели вывести из строя 24 боевых корабля Черноморского флота РФ, или около 33% флота. Эти цифры обнародовало Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) Вооруженных сил Украины.