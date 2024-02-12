"Впервые вижу": на вооружении ВСУ заметили модифицированные сербские мины, – OSINT (фото, видео)

По словам аналитиков, мины сербского производства, которые используются украинскими военнослужащими, переделаны для стрельбы из РПГ-7.

На вооружении у Сил обороны Украины были замечены модифицированные 60-мм минометные снаряды M73 HE, сделанные в Сербии. Об этом говорится на странице OSINT-расследователя в социальной сети Х Weapons Illustrated.

Аналитик опубликовал снимок упомянутых мин, подчеркнув, что они модифицированы для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета многоразового применения РПГ-7, который находится на вооружении украинской армии.

Модифицированные M73 HE 60-мм Фото: Weapons Illustrated

"Обычно я видел подобную модификацию советских (и, кажется, китайских, если не ошибаюсь) моделей мин в Украине со стороны украинской армии. Впервые вижу такую модификацию сербских минометных снарядов в Украине…" — добавил он.

В свою очередь блогер Necro Mancer, который собирает информацию о войне в Украине, написал в комментариях к посту, что доработка минометных снарядов для стрельбы из РПГ-7 — технология не новая и используется обеими сторонами.

Он также опубликовал соответствующее видео.

Модификация минометных снарядов для стрельбы из РПГ-7

Напомним, 18 января OSINT-аналитики заметили на вооружении Сил обороны Украины чешские противотанковые гранатометы. Специалисты полагают, что Чехия за последние 2 месяца поставила в Украину определенное количество гранатометов LGL-7 и RPG-75M.

Ранее, 30 июня, OSINT-аналитики также сообщили, что украинские минометчики используют мины M62P10 120-мм калибра, изготовленные в Сербии. По их информации, украинские военные получили мины, которые были произведены в январе 2023 года государственной компанией Krušik, которая расположена в Валеве.