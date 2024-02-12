ВСУ впервые применили сверхточные лазерные снаряды ПВО для уничтожения "Шахедов", — СМИ (видео)

Речь идет о ракетных системах VAMPIRE под управляемые снаряды APKWS. Такие установки позволяют уничтожать вражеские БПЛА высокотехнологично и с минимальными затратами, рассказывают аналитики.

Американские мобильные ракетные системы VAMPIRE под управляемые снаряды APKWS, похоже, уже в Украине и работают по российским дронам. Об этом пишут военные обозреватели издания Defense Express.

К такому выводу пришли аналитики после того, как в воскресенье, 11 февраля, Военно-морские силы Украины опубликовали видео по уничтожению вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-131/136". Они утверждают, что для этого ВСУ использовали систему VAMPIRE с ракетами APKWS и лазерным наведением.

Украинские зенитчики берут "шахед" на прицел, используя при этом неизвестную оптико-электронную станцию. После этого в российский дрон-камикадзе попадает реактивный снаряд, а дрон срывается в пике и падает.

Что известно о комплексе Vampire

Vampire — это американский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с БПЛА. Он портативный. Его можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (например, на внедорожник) для запуска недорогих ракет APKWS или других боеприпасов с лазерным наведением.

США должны были передать Украине в конце 2023 года 14 таких систем.

В ноябре 2022 года во время испытаний этот комплекс под управляемые снаряды APKWS показали себя на удивление эффективными при уничтожении БПЛА "2-го класса", то есть дронов с полетной массой до 25 килограммов и скоростью полета до 200 км/ч. Аналитики предполагают, что изначально система Vampire под APKWS проектировалась именно для уничтожения такого класса беспилотников.

Напомним, ВСУ впервые показали британскую установку с ракетами AIM-132 на грузовике. Силы используют такие зенитные системы для борьбы с российскими БПЛА. Ракеты с инфракрасной головкой самонаведения сбивают цели на расстоянии 25 км.

В январе 2024 года Украина впервые применила гибридную систему ПВО проекта FrankenSAM против вражеских дронов, сбив иранский "шахед" в 9 километрах.