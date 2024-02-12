Под контролем ФСБ: Россия хочет отправить на войну против Украины срочников, — ЦНС

По данным подполья, региональные управления ФСБ должны будут отбирать призывников в военных комиссариатах по собственным критериям.

Власти РФ стремятся привлечь призывников к участию в военных операциях на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что вопрос отбора срочников для службы в боевых подразделениях контролируется Федеральной службой безопасности России.

Региональные отделения ФСБ будут осуществлять отбор призывников в военкоматах на основе собственных критериев, с тем чтобы направить их в спецслужбу вместо Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Для обеспечения этих мероприятий с высокой вероятностью будет введена новая система финансовых доплат, которая предусматривает выполнение прыжков с парашютом с летательного аппарата в соответствии с программой (планом) оперативно-боевой, учебной подготовки, а также при проведении оперативно-боевых мероприятий", — добавили в ЦНС.

Напомним, жены российских оккупантов обратились с требованием вернуть их мужей домой. В Госдуме РФ ответили, что их служба продлится до завершения войны.

В ISW информировали, что в России для покрытия потерь в Украине решили облегчить процедуру предоставления гражданства. Теперь мигранты и иностранцы смогут получить паспорт РФ всего за месяц. Единственное условие — присоединиться к армии.