Благодаря КНДР и Китаю: Россия в войне находится в более сильной позиции, — разведка Норвегии

Глава военной разведки скандинавской страны Нильс Андреас Стенсенес заявил, что Киеву понадобится "существенная" военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Глава Службы разведки при Министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что Россия "берет верх" в военном отношении в Украине благодаря поддержке со стороны КНДР и Китая. Киеву понадобится "существенная" военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте. Об этом сообщает BR24.

"В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и собирается получить преимущество", — заявил Стенсенс.

По словам главы разведки Норвегии, Москва может мобилизовать "примерно втрое больше войск", чем Украина.

"Россия адаптируется к санкциям лучше, чем ожидалось, а промышленность способна производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет", — уверяет он.

Кроме того, Стенсенс добавил, что Российская Федерация получает военную поддержку от Ирана, Белоруссии и Северной Кореи, а Китай поставляет не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запасные части", которые полезны для российской оборонной промышленности.

Напомним, издание The New York Times писало, что власти России, возможно, в обмен на ракеты и боеприпасы пытается помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе. Анализ британского аналитического центра безопасности показывает, что Пхеньян отправил Москве до 2,5 миллиона боеприпасов. А Россия в ответ позволила выпустить миллионы долларов из замороженных северокорейских активов.