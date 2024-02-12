Наводил ракеты по Грозе: экс-полицейскому с Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене

Еще летом 2022 года во время оккупации Купянска мужчина, будучи действующим правоохранителем, добровольно перешел на сторону врага. Перед деоккупацией Харьковщины подозреваемый вместе со своим братом сбежали на территорию России.

Бывшему украинскому полицейскому, которому уже инкриминируется наведение российской ракеты по Грозе, где погибли 59 местных жителей, объявлено о подозрении в госизмене. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) и Департамент внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции собрали необходимую доказательную базу для сообщения о еще одном подозрении 23-летнему младшему брату, который причастен к ракетному удару 5 октября 2023 года по кафе в селе Гроза Купянского района. Тогда 59 мирных жителей погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших — 8-летний мальчик.

Нес службу на российских блокпостах и отбирал машины у гражданских

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Купянска фигурант, будучи действующим правоохранителем, добровольно перешел на сторону врага.

"Он стал "и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", — отмечают в прокуратуре.

Кроме того, фигурант нес службу на российских блокпостах, во время которой безосновательно останавливал и изымал автомобили у гражданских лиц.

Занимал должность в ГНС РФ и получал 45 тысяч рублей

Впоследствии, как добавляют в прокуратуре, мужчина получил новую должность от россиян и стал "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".

"За работу на Рф предатель ежемесячно получал 45 тысяч российских рублей", — говорится в сообщении.

Вместе с братом сбежал в Россию

Также, как отмечают в пресс-службе, перед деоккупацией Харьковщины подозреваемый вместе со своим братом сбежал на территорию Российской Федерации. Оба брата уволены из Национальной полиции Украины.

Старшему брату также инкриминируется государственная измена

В прокуратуре отметили, что старшему брату, которого тоже подозревают в наведении российской ракеты по Грозе, также инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"Сейчас по данному факту обвинительный акт в отношении него находится на рассмотрении в Киевском районном суде г. Полтавы", — отмечают в пресс-службе.

В СБУ сообщили имена наводчиков

В Службе безопасности Украины установили, что наводчиками являются 30-летний Владимир Мамон и его 23-летний брат Дмитрий. Как известно из их переписки, вечером 4 октября один из братьев пытался выяснить у жителя Грозы, когда люди придут на поминальный обед с кладбища.

Кроме того, за несколько часов до удара по кафе в Грозе в переписке, которая по данным СБУ принадлежит Владимиру Мамону, он сообщил неизвестному лицу, что в селе вскоре должно стать "громко".

Трагедия в Грозе: что известно

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В момент удара в заведении проходил поминальный обед по погибшему на фронте военнослужащему Андрею Козырем.

10 октября начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что количество жертв увеличилось до 53, криминалисты их идентифицировали. Однако еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Из-за российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области шестеро детей осталось сиротами, еще пятеро — полусиротами.