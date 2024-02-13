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Военный Фокус Российско-украинская война

"Сын погиб, я и пошел": украинский военный со слезами рассказал, как оказался на фронте (видео)

Анастасия Ковалева
Украинский военный "Гуцул" со слезами рассказал, как оказался на фронте

По словам бойца Ивана "Гуцула", ранее он работал трактористом и шофером, но после смерти сына отправился на фронт механиком-водителем.

Украинский боец Иван с позывным "Гуцул" рассказал, что принял решение защищать свою страну того, как его сын погиб на фронте. Об этом он сообщил в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, которая побывала в Купянске.

"Гуцул" работаем механиком-водителем на Купянском направлении — перевозит военных на позиции.

"Тихо подъезжаю, парни выгружаются, я прячу машину, чтобы дрон не увидел, потому что мина прилетит. Работал раньше трактористом и шофером. Пришел добровольцем", — поделился он.

Также боец рассказал, что после начала полномасштабной войны на фронте погиб его сын.

"Сын погиб, я и пошел. И воюю. Жалко сына. Еще в 2022 году. Он погиб, и что я буду дома сидеть? Внучка осталась, а дед пошел воевать. Мой сын добровольцем с первых дней пошел", — рассказал Иван.

После интервью Эсхакзай призналась в своем Instagram, что также не смогла сдержать слез, услышав историю военного.

"Боль отца, потерявшего ребенка на войне, а племянник получил инвалидность. Брала интервью и плакала", — призналась она.

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Напомним, украинский командир Станислав Краснов рассказал, что бои под Купянском идут без пауз и выходных. Враг непрерывно давит, пытаясь захватить господствующую высоту.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш отмечал, что ВС РФ сконцентрировали в районе Купянска 42 тысячи военных. Однако не все эти оккупанты находятся на линии соприкосновения.