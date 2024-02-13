"Надо напрячься всем": Сырский обозначил главную цель ВСУ (видео)

По словам Александра Сырского, ВСУ перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции, поэтому украиским бойцам необходимо истощить противника, нанести ему максимальные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский еще до назначения на новую должность дал интервью, в ходе которого сообщил о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF.

"Ситуация на фронте достаточно напряженная в нескольких направлениях. Характеризуется ежедневными наступательными действиями противника по нескольким направлениям. Фактически во всей полосе ответственной моей группировки", — рассказал он.

Также Сырский отметил, что ВС РФ начали глобальное наступление с 3 октября — уже 4 месяца противник ведет наступление большой интенсивности. Поэтому ВСУ уже перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции.

"Цель нашей операции — истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны", — объяснил Главнокомандующий ВСУ.

В то же время, по словам главкома ВСУ, технологический прогресс, в том числе применение беспилотников, заставляет войну перейти в новую стадию.

"Эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и самого прогресса вооруженной борьбы. Мы уже видим, и для нас это не новость, использование наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что дает возможность сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию", – добавил он.

Также он прокомментировал и готовность Украины к продолжению сопротивления.

"У нас хватает и силы духа и вдохновения. Мы не можем покинуть нашу территорию под ногой оккупанта. Но нам нужна поддержка и помощь", — сказал он.

По его словам, успех Украины на фронте зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий — устойчивости и силы духа при этом хватает, а поддержки боеприпасами и техникой — нет.

"Надо наращивать производство. Этот процесс запущен. Потому что мы сначала должны рассчитывать на свои силы. Не только партнеров. Ну и конечно нужно совершенствовать тактику. Для нас главная ценность – жизнь наших солдат и офицеров. Мы не можем позволить себе такое отношение, как делают российские начальники, когда они проводят практику мясных штурмов. Их потери, особенно погибшими, в 7-8 раз превышают наши потери", — заявил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что ВСУ должны окончить с выходом на границы Украины.

"Остальные варианты не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. А это значит, что все общество должно сплотиться вокруг всеобщего дела победы. Надо напрячься всем", — сказал он.

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

Президент отметил, что ожидает от Сырского разработку детального плана действий ВСУ на 2024 год, в частности он должен быть реалистичным и учитывать текущую ситуацию на фронте.

Кроме того, Фокус писал, что 9 февраля министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели первое рабочее совещание. Они говорили о плане действий ВСУ на этот год, а именно о налаживании системы логистики и удовлетворении армии необходимыми потребностями.