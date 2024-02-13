Назначение Сырского: существенные изменения в ВСУ можно будет увидеть в марте-апреле, — аналитик

По мнению военного аналитика Тома Купера, какие-то существенные изменения в поведении ВСУ, возглавляемого главкомом Александром Сирским, можно будет увидеть лишь в марте-апреле.

Австрийский военный аналитик Том Купер прогнозирует, что ход войны пока останется позиционным, а украинские беспилотники все масштабнее будут поражать военные цели глубоко в тылу РФ, что существенно станет влиять на события на фронте. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Кроме того, Купер сосредоточился на том, что изменения в стратегии и тактике от нового главкома ВСУ Александра Сырского стоит ожидать не ранее чем через месяц, поскольку, по его мнению, новый командующий должен посетить важнейшие центры командования, воочию увидеть ситуацию и услышать командиров, пообщаться с ними, узнать об их потребностях и проблемах.

"Поэтому я думаю, что какие-то существенные изменения в поведении ВСУ мы сможем увидеть в марте-апреле. Однако (неотложным является изменение. — Ред.), что было бы очень хорошо, но маловероятно, — это изменение в коммуникации армии к обществу", — подчеркнул аналитик.

Коммуникация с обществом

Купер напомнил случаи, когда Силы обороны официально сообщали об определенных событиях на фронте, потом меняли это сообщение. Но с населением, подчеркивает Купер, нужно быть честным, говорить все так, как есть, чтобы не потерять его доверие к Вооруженным силам.

"Конечно, иногда невозможно говорить обо всем прямо, поскольку не хочется информировать российские силы. Это важно, потому что очень часто российское командование не знает, что происходит непосредственно на фронте. Но это отдельная история", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что стоит быть более откровенными с народом, это — единственное правильное решение, а то, что он видел за последние полтора года, его совсем не радовало.

"Это то, что ВСУ не до конца искренни с военными и народом. Мне не нравится эта тенденция, и я надеюсь, что это изменится", — подчеркнул Купер.

Нужны ротации

Аналитик заметил, что крайне необходимы изменения в кадровой политике. И это касается не высшего военного командования, пояснил он, а бойцов, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

"Например, сейчас у вас есть некоторые подразделения, где военные за два года войны имели только одну-две недели отпуска. За два года этой интенсивной войны!" — почти восклицает Купер.

И добавляет, что знает людей, которые не были дома и не видели свои семьи от начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и до ноября-декабря 2023-го. В качестве примера он привел 93-ю механизированную бригаду, бойцы которой не имели перерывов дольше 2-3 дней, и после таких кратковременных перерывов их снова отправляли на передовую.

"Это должно прекратиться. Необходимо найти способ проводить ротацию подразделений чаще, чтобы дать военным больше времени на отдых. Я знаю много офицеров, кто просто устал. Сейчас зима, холод, людям необходимо побыть одну-две недели дома с их семьями, чтобы отдохнуть", — категорически заключает аналитик.

Фото: Генштаб ВСУ

И справедливо добавляет, что усталость бойцов на передовой — это также проблема, поскольку когда в подразделении есть много уставших воинов, они становятся менее осторожными, теряют фокус и получают более тяжелые ранения.

Кстати, это все также имеет негативные последствия в долгосрочной перспективе, поскольку информация о таких ситуациях, как подчеркивает Купер, попадает в общество и меньше людей готовы быть добровольцами в рядах ВСУ.

Позиционная война

По словам военного аналитика, снарядный голод не означает снижение точности попадания со стороны украинских бойцов. Он соглашается с тем, что у России больше снарядов, но они тратят снарядов много, а попаданий все меньше.

"Поэтому доходит до того, что они (российские войска. — Ред.) тратят немало снарядов, чтобы уничтожить позиции украинской обороны, а не чтобы попасть в отдельных солдат. А украинские силы направляют снаряды точнее и по живой силе противника. Это главное отличие", — доказывает Купер.

В качестве примера он приводит простую арифметику: допустим, у россиян есть 100 снарядов и им необходимо, допустим, 50 для того, чтобы попасть в кого-то. Поэтому они попадают в двух людей, используя при этом 100 единиц.

"А вот у украинцев может быть 20-30 снарядов и они ими убивают 10 российских военных. Поэтому, в этом смысле есть кардинальная разница", — отмечает эксперт.

Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, Купер считает, что наступательный потенциал российской армии был уничтожен еще в 2022 году. Однако какие-то прогнозы относительно продвижения на том или ином направлении он все же не хочет делать. Например, на вопрос о захвате российскими оккупантами Купянска, он отметил, что сделать этот прогноз сложно.

"Я бы сказал, в лучшем случае, 50 на 50. Если же действительно, например, одно из подразделений удерживает определенный сектор на линии фронта слишком долго и люди там уставшие и не имеют достаточно боеприпасов, то российские силы могли бы пройти вперед. Но если брать общую картину, то я не считаю это вероятным. Имею в виду, что они могут пройти где-то на 2, 3 или 5 километров в сторону Купянска, но взять его полностью — нет, это совсем другая история", — уточнил Купер.

Война с целью ведения войны

Таким образом охарактеризовал Купер то, что делает русская армия.

"Российские силы потеряли свою наступательную способность и сейчас они бьются буквально за следующий окоп, тратят 5000 снарядов в день и т. д. Поэтому это нельзя назвать наступательной операцией. Это на самом деле ведение войны с целью ведения войны. И Путин не против этого, потому что ему это играет на руку. Время играет на руку", — рассуждает аналитик.

Он уверен: Путин ждет того, что Трамп выиграет выборы в США, тогда он сможет вывести США из НАТО и прекратить поставки помощи Украине. Поэтому это то, на что Путин надеется — на крах западных союзников Украины. И таким образом Россия, по его мнению, может вести войну еще 5-6 лет, а то и дольше.

"С точки зрения военной аналитики Украина имеет так называемый худший сценарий. Почему? Потому что, несмотря на то, что они (Россия. — Ред.) теряют так много своего и нового оборудования, и старого, которое передают на обслуживание, они всегда находят, чем его заменить. Например, они потеряли огромное количество современной артиллерии за последние два года. Ее больше нет. Поэтому они заменяют эту артиллерию на БПЛА, мини-БПЛА", — отмечает эксперт.

Фото: life.ru

И замечает, что именно из-за значительных потребностей в артиллерии Россия закупает снаряды из Северной Кореи и Ирана. Он отмечает, что Россию не легко выбить с поля боя, если только ей не нанести такие потери, что российским силам придется признать: они больше не способны продолжать боевые действия.

"Только в таком случае можно ожидать, что они решат отступить, как сделали это в Афганистане. Тогда война для них становится бессмысленной, поскольку они не могут ничего достичь. И в ситуации с Афганистаном это сработало", — напомнил Купер.

Топливная система России

Том Купер считает перспективной и эффективной собственную стратегическую кампанию ВСУ против российской топливной системы. Однако эти операции наталкиваются на две проблемы, считает аналитик.

"Первая — это какое оружие и в каком количестве имеют (ВСУ. — Ред.), и вторая — в какие цели они должны целиться. Пока что они в основном целят в склады, большие топливные резервуары. С одной стороны, такую цель довольно легко поразить, но есть и негативная сторона — склад взрывается и все, что уничтожено — это только это конкретное топливо, ничего больше", — анализирует эксперт.

Иначе говоря, Купер считает, что такие атаки поражают мало, а лучше было бы бить именно по нефтеперерабатывающим заводам, особенно по их командным центрам

"Переработка нефти — вот где проблема. Поэтому, если ударить по командному центру нефтеперерабатывающего завода, можно вывести весь НПЗ из строя одним единственным ударом. Этого вполне достаточно. Тогда российские силы будут заняты днями, неделями, а возможно и месяцами, восстанавливая разрушенный командный центр", — доказывает аналитик.

Фото: ТАСС

Он напоминает, что сейчас проблема России с командными центрами заключается в том, что они поддерживаются компьютерами, которые эта страна сама не производит.

"Она зависима от контрабанды высоких технологий с Запада или из Китая. Это означает, что любой удар по командному центру приносит им двойные, или даже тройные проблемы", — подсказывает Купер.

Эксперт признает, что время от времени такие атаки украинских дронов сильно сказываются на конкретных участках российского фронта.

"Например, одну или две недели назад была существенная проблема с поставками топлива на Авдеевском направлении со стороны России, там имели недостаток топлива в течение около одной недели. Сама же эта организация поставок топлива на Донбасс из других частей России забрала у них много времени", — отметил он.

Поэтому Купер считает идею атак на топливную систему РФ отличной.

"Если Украина когда-то сможет произвести достаточное количество дальнобойных дронов, допустим несколько сотен, и массированно бить по российской топливной системе, что, в свою очередь, нанесет значительный ущерб, то это даже могло бы вызвать прорыв линии фронта", — заключает аналитик.

Напомним, Фокус приводил мнения военных экспертов Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса, которые считают, что российские силы, вероятно, достигнут своего пика в конце 2024 года, а в течение 2025 года материальные проблемы будут нарастать, что подорвет общий потенциал армии РФ.