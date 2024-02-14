Берлин, Париж и, возможно, Лондон: Зеленский отправится в дипломатический тур по Европе, — NYT

По данным СМИ, президент Украины будет добиваться усиления военной помощи. Ожидается, что он посетит столицы стран-партнеров в период Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на этой неделе в дипломатический тур по Европе. Об этом 13 февраля сообщили в The New York Times.

В СМИ отметили, что Киев намерен обратиться за поддержкой к европейским союзникам на фоне дискуссий в США. Ожидается, что с этой целью Зеленский посетит Берлин, Париж и, возможно, Лондон.

"Президент Владимир Зеленский удваивает свои дипломатические контакты с Европой в надежде начать заполнять пустоту, образованную месяцами американской нерешительности", — объяснили журналисты.

Предполагается, что президент Украины будет настаивать на большей военной помощи. Его визиты в Германию, Францию и, возможно, Великобританию должны состояться одновременно с Мюнхенской конференцией по безопасности. Эта встреча лидеров, по словам неназванного украинского чиновника, будет сосредоточена на международной безопасности. По информации СМИ, конференция будет проходить с 16 по 18 февраля.

"Послание Украины своим европейским союзникам на этой неделе, скорее всего, будет таким же, как и перед войной. Но теперь, как надеется Киев, многие иллюзии относительно намерений России развеялись, и опасность, которую Россия представляет для континента, стала очевидной в бойне, совершенной в Украине", — отметили в издании.

В ОП не комментируют планы Зеленского из соображений безопасности.

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