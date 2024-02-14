"Любовь — это называть пушку ее именем": в ВСУ рассказали о романтической традиции на фронте (видео)
В бригаде "Хартия" воины называют новое оружие в честь любимого человека. Делает это командир расчета, или же командир батареи, рассказали артиллеристы.
В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" в День святого Валентина рассказали о романтической традиции на фронте. Соответствующее видео в среду, 14 февраля, обнародовали на Facebook-странице 13-й БрОП.
Как пояснил командир артиллеристов с позывным "Гефест", на передовой существует традиция, когда новому оружию дают имя. Делает это, по информации в заметке, командир расчета. А называют соответствующее оружие в честь любимого человека.
"Каждая пушка девчачьим именем называется, конечно. Командир расчета называет, или командир батареи", — рассказывает военный на видео.
Кроме того, в видео показали отработку украинскими военными из артиллерийской установки.
"Ребята отработали, молодцы. Сила и воля!", — говорится в сообщении.
Напомним, 4 января боевой медик николаевских морских пехотинцев Галина Федишин, которая накануне вернулась из российского плена, получила предложение руки и сердца от любимого Николая Гриценяка.
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