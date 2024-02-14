Для Воздушных сил Украины: Канада выделит $44 на обеспечение потенциала F-16

Выделенные дополнительные средства помогут обеспечить поставку жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, а также на подготовку украинских летчиков.

Канада выделит дополнительно 60 млн канадских долларов на обеспечение украинских F-16 и обучение летчиков Воздушных сил Украины. Финансирование будет выделено в рамках наращивания потенциала военно-воздушных сил UDCG. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба правительства Канады.

"Этот целевой взнос будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, средства помогут обеспечить поставку жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких как запасные части, станции вооружения, авионика и боеприпасы", — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что предоставленные средства дополнят уже оказанную военную поддержку Украины канадской стороной в области подготовки F-16 для украинских ВВС.

Пресс-служба также информирует о том, что министр национальной обороны страны Билл Блэр объявил в январе о вкладе Канады в обучение, предоставив гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал, благодаря контракту с компанией Top Aces. Кроме того, канадская сторона дает возможность обучения военнослужащих английскому языку.

"Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов и будет оказываться с февраля 2024 по 2025 год. Последний взнос Канады является частью нового финансирования военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в Киеве в июне 2023 года", — подытожили в канадском правительстве

Напомним, Украина ожидает поставки 24 истребителей F-16 из Нидерландов. Кроме того, в силе остаются договоренности о предоставлении 18 самолетов для учебного центра в Румынии. А в общей сложности украинские ВВС могут получить до сотни этих самолетов, однако поставки от союзников могут растянуться на годы.