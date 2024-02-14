F-16, дроны, ПВО и снаряды: Умеров сообщил результаты 19-го "Рамштайна"

Министр обороны Украины объявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединиться уже 15 стран.

Министерство обороны Украины объявило об успешном результате 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщил министр Рустем Умеров в Facebook.

"Результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Провели плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей", — говорится в сообщении.

Стартовала Коалиции интегрированной ПВО

Также Умеров заявил об усилении противовоздушной обороны Украины, как системами, так и ракетами к ним. В частности, министр обороны объявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

"15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство", — подчеркнул он.

Артиллерийские системы и снаряды

По словам Умерова, на повестке дня и артиллерийские системы и снаряды, в частности, совместное производство с партнерами.

"Работаем над этим, уже есть результаты", — добавляет министр.

Истребители F16

Также Умеров упомянул и об истребителях F16. По его словам, Украина идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами.

Дроны для Украины

Кроме этого, министр отметил, что украинская сторона усилила взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем.

"Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились — Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство", — добавляет в заметке Умеров.

Разминирование украинских территорий

Как отметил министр обороны, к разминированию украинских территорий официально присоединились уже 20 стран. Он поблагодарил Литву за лидерство в соответствующем вопросе.

Помощь от США

Отдельно Умеров выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и министру обороны Ллойду Остину, который председательствовал на заседании.

"Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий — как на земле, так и в море и на небе", — подчеркнул он.

Напомним, в среду, 14 февраля, началось 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Оно стало первым для Александра Сырского в должности главнокомандующего Вооруженных сил.