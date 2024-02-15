Большая воронка и десятки поврежденных домов: что известно о последствиях обстрела на Киевщине

В двух населенных пунктах Киевской области упали обломки российских ракет. В ОВА сообщили, что критическая инфраструктура не пострадала, но повреждены частные дома.

От утреннего ракетного обстрела ВС РФ пострадала Киевская область. В частности, есть повреждения в Бучанской громаде. Деталями о последствиях вражеской атаки 15 февраля поделился мэр Бучи Анатолий Федорук.

В громаде повреждены пять частных домов. В результате падения обломков выбиты окна и повреждена крыша.

"Самое главное — обошлось без жертв, к счастью", — подчеркнул Федорчук.

Также он показал большую воронку, образовавшуюся в селе Буда-Бабинецкая Бучанской общины.

"Враги этим утром нанесли ракетный удар. Такая воронка образовалась после того, как сбили российскую ракету", — написал городской голова.

Впоследствии Федорук уточнил, что в целом в результате обстрела повреждено около 40 домов.

"От взрывной волны дома в Бабинецком и Ворзельском старостах остались без крыш и окон. В некоторых зданиях нарушены несущие конструкции", — рассказал мэр.

Он объяснил, что одну из российских ракет сбили за пределами населенного пункта, и там образовалась только воронка.

"К счастью, люди не пострадали. Благодарность нашим умелым силам ПВО", — подчеркнул Федорук.

Фото: Анатолий Федорук / Telegram Фото: Анатолий Федорук / Telegram Фото: Анатолий Федорук / Telegram Фото: Анатолий Федорук / Telegram

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко отметил, что воздушная тревога длилась более двух часов, и в регионе работали силы ПВО.

"Благодаря работе наших защитников попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", — проинформировал руководитель ОВА.

По предварительным данным, в Киевской области обошлось без жертв и пострадавших. Падение обломков российских ракет зафиксировали в двух населенных пунктах одного района.

"Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля", — сообщил Кравченко.

Он добавил, что в домах выбиты окна, а также повреждены фасады и крыши.

Напомним, в полночь 15 февраля ВС РФ ударили ракетами по Чугуеву в Харьковской области. Полностью разрушен жилой дом, есть погибшая.

Также от массированного обстрела 15 февраля пострадало Запорожье. В городе есть пострадавшие, повреждения получили многоэтажные дома.